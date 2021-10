Organizaciones dicen que propuesta de Iafigliola busca “obstaculizar el derecho al aborto”

Política

Doce organizaciones sociales rechazaron este lunes la iniciativa del dirigente nacionalista Carlos Iafigliola de desestimular los abortos entre las mujeres que se encuentran en “situaciones complicadas a nivel social y/o económico”, en contextos vulnerables.

La Diaria informó este lunes que el también impulsor del prerreferéndum para derogar la ley trans y también la de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) mantuvo una reunión con el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, en la que presentó la idea de que el equipo interdisciplinario que toma contacto con la mujer que desea abortar le ofrezca “alternativas”, como vincularse con la ONG Ceprodih, asociación que atiende a familias vulnerables.

En el comunicado las organizaciones firmantes expresaron que se busca “obstaculizar el derecho al aborto de mujeres, niñas y adolescentes”.

“Rechazamos que el Estado uruguayo permita la instalación de prácticas ilegales contrarias a las leyes vigentes que consagran el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo con los plazos y condiciones en ellas establecidas”, sostiene le documento.

El comunicado está firmado por: Asociación Civil El Paso, Aire.uy, Cladem Uruguay, Colectiva Mujeres, Cotidiano Mujer, Cooperativa Mujer Ahora, Iniciativas Sanitarias, IELSUR, Instituto Mujer y Sociedad, Mujer y Salud Uruguay, PLEMU y Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual (RUCVDS).

Desde los colectivos apuntaron que “de acuerdo a la Constitución Uruguay es un país laico”, por lo que “las orientaciones y fe religiosas no pueden interferir en las políticas públicas ni en ningún organismo del Estado”.

Señalaron además que la ciudadanía se “expresó con una mayoría contundente, que reconoce y respeta el derecho que tiene toda mujer de decidir interrumpir un embarazo y de hacerlo en condiciones seguras e informadas”.

“No se dejó engañar por los discursos hipócritas que querían imponer personalísimos puntos de vista, como si la ley se impusiera a quien no quiere hacer lo contrario. Ninguna mujer que -por la razón que sea- no desee interrumpir un embarazo está obligada a hacerlo por esta ley, pero aquella que resuelva interrumpirlo, más allá de su nivel socio económico, accede a un procedimiento seguro y no criminalizado. Asegurar el acceso al aborto seguro, legal y gratuito es una obligación del Estado uruguayo”, agrega el documento en referencia a la ley vigente.

Y añade: “Esta iniciativa, consiste con la ideología conservadora y en muchos casos fundamentalista de integrantes de la coalición gobernante. Arremete contra nuestra democracia, contra la igualdad y no discriminación, tanto cuando quiere enseñarle normas de higiene a mujeres en contextos vulnerables como cuando intenta sumar al paternalista ‘plazo de reflexión’ el ilegal propósito de interferir en sus decisiones. La ley prohíbe esa interferencia”, apunta el comunicado.

Las organizaciones firmantes además sostienen que no les “sorprende” la iniciativa de Iafigliola, pero lo que “no puede es contar con el respaldo y el asocio explicito o implícito de ningún organismo del Estado”.

“Exigimos que el Estado uruguayo se abstenga e impida cualquier tentativa de retroceso en la agenda de derechos humanos legalmente vigente y exigibles”, finalizaron.

