Organizaciones apelarán fallo judicial que rechazó amparo contra prospección sísmica

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Organizaciones ambientales emitieron este sábado un comunicado luego de que la Justicia resolviera rechazar la acción de amparo para suspender las actividades de prospección sísmica en las costas uruguayas.

Las agrupaciones Costa Viva Rocha, Mar Azul Uruguayo, la Asociación Uruguaya de Veterinarios de la Pesca y Acuicultura, el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay y la Organización de Trabajadores de la Industria Pesquera del Uruguay, presentaron un amparo para solicitar la suspensión de la búsqueda de hidrocarburos al considerar que implica riesgos ambientales, sociales y económicos que podrían afectar derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

La Justicia determinó este viernes: “Luego de analizadas todas las cuestiones sometidas a debate, y verificado el análisis de la normativa aplicable, y considerada la situación fáctica de obrados, se impone el rechazo de la acción de amparo promovida”.

Ante esto, las organizaciones anunciaron que apelarán el fallo con el objetivo de que el Tribunal de Apelaciones “se pronuncie sobre esta cuestión vital para el medio ambiente, para la pesca y para la sociedad uruguaya en general”. Esto debido a que —según detallan—, confían en las “evidencias científicas” que presentaron ante las autoridades.

“Nos parece esencial que, ante una situación como la planteada, se aplique el principio precautorio, previsto por el orden constitucional y legal, para asegurar que las actividades que puedan dañar bienes naturales se realicen con todas las precauciones y garantías exigibles”, agrega el comunicado al que accedió Montevideo Portal.

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