Organización registró en video a un felino silvestre poco conocido en Uruguay

La Organización Rock and Pampa registró a un gato de pajonal en Artigas, según publicó en sus redes sociales.

El pasado 11 de setiembre, la organización publicó un video donde se ve al animal en el norte del país.

“Queremos agradecer de corazón a nuestros colaboradores y amigos en cada rincón de Uruguay, que con su apoyo hacen posible este proyecto. Ustedes son parte esencial de la verdadera ciencia ciudadana, que nos ayuda a conocer y proteger a esta especie tan especial”, escribieron en el posteo.

Según explican en su web, el Programa de Felinos Pequeños de Uruguay es una iniciativa de conservación que trabaja para proteger a los felinos silvestres de menor tamaño presentes en Uruguay y el sur de Brasil, especies fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Bajo la coordinación de Santiago Turcatti Oviedo, el programa desarrolla investigación científica, monitoreo en el hábitat natural, educación ambiental y acciones concretas de conservación.

El gato de pajonal es un felino silvestre poco conocido, similar a un gato doméstico grande pero más “robusto”. Su pelaje es marrón grisáceo, con líneas oscuras suaves, bandas negras en las patas y la cola terminada en negro.

Es un animal que suele deambular en Uruguay, el sur de Río Grande del Sur (Brasil) y Corrientes (Argentina), habitando pastizales y pajonales inundables. Prefiere cazar en el suelo, aunque es un buen trepador. Tras una gestación de 80 días, suele tener entre 1 y 4 crías.

