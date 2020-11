Política

Organización de Jubilados y Pensionistas no acompañará el referéndum contra la LUC

La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) informó este lunes que no acompañará el referéndum impulsado por la central sindical PIT-CNT contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsada por el Poder Ejecutivo y votada en Cámara de Senadores y Diputados.

Según dijo el secretario general de Onajpu, Daniel Baldasari, a radio Monte Carlo recibieron la invitación por parte de la central sindical, pero, luego de analizarla "con mucho detenimiento", decidieron no acompañarla.

En el diario de Onajpu, llamado "Nuestra Voz +60" los jubilados dieron las razones del porqué. En primer lugar, señalan que este tipo de movimientos tiene "implícito la necesidad de realizar un esfuerzo económico grande, logístico y organizativo para una primera etapa". Además, señalan que el referéndum "no es el instrumento más adecuado", desde su punto de vista, para defender los derechos de los trabajadores, así como las conquistas.

"Para la Onajpu los temas de la unidad en la diversidad es una cuestión fundamental, tenemos grandes desafíos que enfrentar y para ello necesitamos cuidar la unidad en nuestra organización de todas las fuerzas que la integran", agrega el texto.

"ONAJPU recibe, valora, y agradece la actitud, el significado de la consulta que nos realizan nuestros compañeros del PITCNT. Seguramente en el futuro inmediato estaremos codo a codo cada uno desde su realidad concreta, bregando, luchando, en la defensa de los derechos y las conquistas de los trabajadores en actividad, jubilados y pensionistas y de todo nuestro pueblo", concluye el texto.

Baldasari fue consultado sobre si hay alguna organización dentro de la Onajpu que no esté de acuerdo con la decisión asumida. Contestó que puede haber, pero que la decisión se tomó a nivel "central" y que el Consejo Directivo Central tiene la potestad para hacerlo. No obstante, informó que no se recibió formalmente ningún planteamiento desde el punto de vista de las asociaciones.

"Por el momento no hemos recibido ningún planteamiento", concluyó el secretario general de Onajpu.