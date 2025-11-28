Judiciales

Ordenaron el remate del apartamento de Punta del Este en el que Cabral cumple domiciliaria

El juez del concurso de Conexión Ganadera, Leonardo Méndez, decretó que el apartamento de la Torre Imperiale de Punta del Este en el que Daniela Cabral cumple prisión domiciliaria sea vendido mediante un remate privado.

El inmueble causó polémica entre los abogados y los damnificados por la estafa ganadera, quienes cuestionaron que la viuda de Gustavo Basso pasara sus días en el inmueble de lujo. A raíz de eso, el pasado 26 de noviembre, Méndez ordenó su venta debido a los altos “gastos fijos”, informó El Observador y confirmó Montevideo Portal.

“Siendo de muy difícil conservación el bien inmueble descripto por sus importantes gastos fijos, autorícese su venta en subasta privada”, dice el decreto que firmó el juez.

El síndico Alfredo Ciavattone deberá comunicar la resolución de la Justicia al juzgado letrado de Primera Instancia en lo penal competente.

El apartamento de la Torre Imperiale, que es parte de la herencia de Basso, tiene unos 200 metros cuadrados y está valuado en más de US$ 900 mil. La unidad cuenta con tres dormitorios en suite y uno de servicio y está ubicada frente a Los Dedos.

En nombre de la empresa Gustavo Basso Negocios Rurales, fundada hace unos 26 años, El empresario fallecido, responsable de Conexión Ganadera junto con Pablo Carrasco, realizó varios remates desde el complejo Imperiale.

Los remates realizados desde Punta del Este se transmitían tanto por televisión como por internet.

La Justicia resolvió aprobar el pasado 6 de agosto que Cabral, que está imputada por estafa en el caso Conexión Ganadera, pasase la prisión domiciliaria preventiva en el lujoso apartamento ubicado en Punta del Este.