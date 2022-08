Oposición y celebrities argentinas con Lacalle Pou en velada por la Independencia oriental

Locales

Nadie quiso perderse la foto con el presidente Luis Lacalle Pou durante su visita a Buenos Aires. Si durante los peores días de la pandemia y el encierro el consulado uruguayo en Argentina fue la vía de escape del empresariado y la farándula local, la celebración del 197° aniversario de la Declaratoria de la Independencia no iba a ser la excepción: desde Patricia Bullrich, Zulemita Ménem y Facundo Manes, pasando por Daniel Vila, Claudio Belocopitt y Gerardo Werthein; hasta llegar a Mirtha Legrand.

Por la oposición estuvieron la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, la diputada Margarita Stolbizer, el actor y ex diputado Luis Brandoni y el antiguo ministro de Economía Alfonso Prat Gay. También Felipe Miguel (jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), el ex presidente del Banco Nación Argentina Carlos Melconian y el ministro de Gobierno de CABA y primo del ex presidente Mauricio Macri, Jorge Macri. Por el oficialismo, apenas la directora de Migraciones, Florencia Carignano, y el vicecanciller, Pablo Tettamanti.

Desde la cultura, el periodismo, la farándula y el empresariado se sumaron Luis Landriscina, Francisco De Narvaez, Marcela Tynaire, Martín Cabrales, Fabián Doman, Eduardo Feinmann, Diego Peretti, Pamela David, Gabriel Hochbaum (socio de Werthein en la compra de El Observador), Gino Biogani, Maru Botana, Juan Carlos López Mena y Rodolfo D’Onofrio (presidente del Club Atlético River Plate).

Entre canapés, un tango, el himno uruguayo y abundante vino tinto, 700 invitados se hicieron presentes en el consulado. También se sacaron la foto de rigor con Lacalle y el embajador uruguayo, Carlos Enciso, otro grupo de políticos de segunda línea de la oposición: la diputada Marcela Campagnoli, el secretario de Relaciones Internacionales de CABA, Fernando Straface, el ex embajador en China Diego Guelar y el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy.

El presidente regresará a Montevideo en la tarde de este viernes, informaron fuentes de Torre Ejecutiva a Montevideo Portal.