Operativos policiales en Malvín Norte: dos detenidos por narcotráfico y retiro de autos

Policiales

Montevideo Portal

La Policía, a través de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid), llevó adelante un operativo en los barrios Malvín Norte y La Unión (Montevideo) que terminó con la incautación de cientos de envoltorios con sustancias estupefacientes y la detención de dos hombres mayores.

La investigación inició a partir de información conseguida por el Ministerio del Interior vinculada a la presunta comercialización de drogas en la zona, lo que motivó diversas tareas de inteligencia por parte de efectivos policiales.

Como resultado de estas actuaciones, se realizaron siete allanamientos en distintas viviendas ubicadas en ambos barrios de Montevideo.

Durante los procedimientos, los policías detuvieron a dos personas mayores de edad y lograron incautar una importante cantidad de estupefacientes. Entre los elementos confiscados se encontraban 225 envoltorios con sustancia blanca, 106 envoltorios con sustancia amarillenta, 51 envoltorios con sustancia vegetal y 103 cigarrillos elaborados con “sustancia vegetal”.

Además, los efectivos policiales incautaron 32,67 gramos de “sustancia blanca en forma de piedra”, cuatro celulares, $ 38.553 en efectivo, diez cartuchos de distintos calibres y una pistola de aire comprimido.

Tras los procedimientos, la Fiscalía de Estupefacientes de 4º turno fue informada de las actuaciones y dispuso la detención de los indagados, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa el proceso judicial correspondiente.

Además, en la tarde de este jueves, en la zona de Plaza Boix y Merino (Malvín Norte) desarrolló un trabajo coordinado entre personal policial, la Intendencia de Montevideo y vecinos del barrio con el objetivo de atender distintas situaciones vinculadas a la ocupación “indebida” del espacio público.

Se llevó adelante un operativo conjunto con personal de la IM para retirar vehículos que se encuentran en situación de abandono en los alrededores de la plaza.

La intervención busca recuperar espacios para el uso de los vecinos de la zona, en respuesta a planteos realizados por residentes del barrio que manifestaron preocupación por la presencia de estos vehículos en la vía pública, informó el Ministerio del Interior.

Montevideo Portal