Operativo para Peñarol-Racing: las puertas abrirán a las 18:30 para hinchas carboneros

El Ministerio del Interior explicó el operativo de cara al partido entre Peñarol y Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores a disputarse este martes en el estadio Campeón del Siglo a las 21:30 horas.

En tal sentido, la Policía dispondrá de 1.000 efectivos desplegados, con el fin de garantizar la mayor seguridad posible. Los hinchas de Racing deberán dirigirse al parque Roosevelt para ser trasladados entre las 15:00 y las 17:30 al estadio. Luego de finalizado el partido, se acompañará a los ómnibus hasta el límite departamental en Barra de Santa Lucía, y se escoltará a aquellos que se dirijan en vehículos particulares hasta el parque Roosevelt.

Fuentes de Policía Caminera confirmaron a Montevideo Portal que se llevará a cabo una “operativa normal de lo que es un partido en el estadio de Peñarol”. De todas maneras, indicaron que se hará un “control grande a los ómnibus de Racing, a la altura del kilómetro 16”. “Los ómnibus van a entrar por ruta 1 y en el kilómetro 16 se va a hacer una especie de operativo de puestos de control”, ampliaron.

Por su parte, la parcialidad de Peñarol ingresará a partir de las 18:30 horas, y “se exhorta a los aficionados a cumplir con los horarios de concentración, traslado e ingreso para evitar demoras”. Una vez finalizado el encuentro, los parciales aurinegros tendrán prioridad para abandonar el CDS.

Los objetos permitidos para el ingreso son radios portátiles con pilas chicas, bombos y tambores con lonja transparente (hasta una hora antes del inicio del partido), banderas de hasta 2 x 1 metros con caño plástico flexible, termo y mate, carteras, mochilas y bolsos pequeños.

En tanto, no se permiten banderas de gran porte (salvo las autorizadas), fuegos artificiales, bengalas, bebidas alcohólicas, botellas de vidrio, elementos ofensivos o que puedan usarse como armas, material racista o de contenido ideológico y animales (excepto de asistencia).

