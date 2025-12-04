Operativo Centauro: Policía de Montevideo retiró de la vía pública a más de 60 caballos

Policiales

La Jefatura de Policía de Montevideo retiró a 62 caballos sueltos en la vía pública, “una problemática que representa riesgos para la seguridad vial, para la integridad de personas y también para los propios animales”.

El operativo, denominado Centauro, fue realizado en conjunto con el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), la Intendencia de Montevideo (IM) y la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Se concentró en zonas identificadas como problemáticas tras denuncias de vecinos y propietarios de terrenos. Los principales puntos fueron los barrios Costanera Parque Tomkinson, Los Plátanos, Las Torres, y sectores próximos al vertedero de Felipe Cardoso y Cochabamba.

El comisario a cargo del operativo, Jorge Márquez, explicó el protocolo que se aplica cada vez que se constata la presencia de caballos sueltos. “Se hace una documentación fotográfica del equino, una verificación por parte del servicio veterinario de la IM del estado sanitario primario del animal y después se traslada a un predio del Ejército Nacional, donde, a posterior, se verifica documentación y se siguen los posteriores trámites para entregar a su propietario a los equinos o destinarlos a servicios de equinoterapia o a remate”, sostuvo, según consigna la página web del Ministerio del Interior.

La acción se enmarca en la normativa nacional vigente, que faculta al Ministerio del Interior a incautar equinos sueltos en la vía pública cuando suponen un peligro para la seguridad vial o para los propios animales.

Por su parte, el director del INBA, Esteban Vieta, destacó que el Operativo Centauro no solo apunta a resguardar la integridad de las personas, sino también la de los animales, asegurando que su cuidado y destino final sean responsables, ya sea mediante recuperación, adopción o tratamiento adecuado.

