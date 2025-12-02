Operativo Babel: 12 detenidos tras múltiples allanamientos en Montevideo y Canelones

Policiales

Montevideo Portal

12 personas fueron detenidas y diversos objetos fueron incautados luego de múltiples allanamientos este martes en Montevideo y Canelones, informó el Ministerio del Interior.

Según detallaron, se llevaron a cabo 11 intervenciones en simultáneo, y fueron utilizados un centenar de efectivos policiales, que se desplegaron en puntos estratégicos de la zona metropolitana, bajo la conducción de la Fiscalía de Estupefacientes de 2.º Turno, a cargo de la Dra. Llorente.

Tras los operativos, además de los 12 detenidos, fueron incautados diversos objetos como vehículos, armas, cargadores, celulares, y sustancias amarillentas y blancas.

Las imágenes:

Montevideo Portal