Operador turístico denuncia que decreto de IVA cero perjudicó a algunos hoteles

El gerente del hotel Holiday Inn, Gabriel Mendieta, aseguró que no se tuvo en cuenta a los establecimientos que abrieron en la pandemia.

En diciembre del año pasado, el Parlamento uruguayo aprobó un decreto que estableció la exoneración del IVA a uruguayos y residentes en los servicios de hotelería durante la temporada de verano. La determinación tenía como objetivo incentivar el turismo interno, de acuerdo a los argumentos que se esgrimieron en su momento.

Las consecuencias que trajo la medida generaron malestar en el hotel Holiday Inn, dado que denuncian que la información proporcionada por el gobierno no es “correcta” dado que “no se especifica el alcance del decreto”.

La normativa rige para hoteles cuya facturación no asciende a 10 millones de unidades indexadas en su último ejercicio. “Esta condición no ha sido bien aclarada, por lo que la población no tiene el conocimiento de que algunos hoteles debemos seguir cobrando la tasa y otros no”, sostuvo el gerente general de Holiday Inn, Gabriel Mendieta.

“Eso conlleva a quejas, reclamos y hasta denuncias, como nos ocurrió a nosotros, teniendo que hacer los descargos de algo que no es una imposición del hotel”, agregó el ejecutivo.

Mendieta apuntó al gobierno al decir que “no se consideró la realidad” de los hoteles que decidieron permanecer abiertos durante toda la emergencia sanitaria. Mendieta denunció, además, que el decreto no es “justo ni equitativo” para el sector turístico, dado que perjudica a los establecimientos que sí deben cobrar la tasa.

“A la hora de elegir, los huéspedes siempre van a optar por aquel hotel que le puede conceder el beneficio”, sostuvo Mendieta.

