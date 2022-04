Judiciales

Operación Océano: Fiscalía dice que “defensas no quedaron sin poder preguntarle” a victima

La Fiscalía General de la Nación informó este viernes que la ronda de declaración de la principal víctima del Operación Océano.

"Ella ya había declarado en forma genérica anteriormente, ahora lo hizo en forma específica, con respecto a cada uno de los imputados", comunicó el director de Comunicación, Javier Benech.

A su vez, informó que la víctima dijo que "no estaba condiciones para seguir adelante con la declaración, con el proceso", en referencia a la instancia de repreguntas.

Aun así, desde la Fiscalía se destacó que "la víctima terminó de declarar las preguntas tanto de fiscalía como de las defensas, sobre cada uno de los imputados".

"Ya contestó las preguntas de las dos partes, lo que no va a contestar son eventuales repreguntas", comunicó el equipo fiscal a cargo del caso, según informó Benech.

"Las defensas no quedaron sin poder preguntarle, le hicieron todas las preguntas que entendieron pertinente y que la juez admitió, previo debate. (...) Ahora lo que no se hace son eventuales repreguntas, de ambas partes. Repreguntas acotadas a pedir alguna aclaración o ampliación vinculado a algo que ya contestó, donde no se podría preguntar nada nuevo distinto a lo ya preguntado", manifestaron desde el Ministerio Público.