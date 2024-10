Opción: ¿Qué intención de voto tienen plebiscitos del Pit-Cnt y allanamientos nocturnos?

Elecciones 2024

Opción Consultores divulgó este miércoles un nuevo estudio de opinión pública sobre los plebiscitos que se votarán en las elecciones de octubre: el de seguridad social y el de allanamientos nocturnos.

La encuesta se realizó de manera telefónica entre el 23 de setiembre y el 2 de octubre, con una muestra aleatoria de 1.231 casos. El margen de error máximo es de aproximadamente un 2,5%.

En el caso de la reforma constitucional impulsada por el Pit-Cnt, la consultora indica que, en los datos a setiembre, el 37% lo apoyaría, mientras que el 44% no; al tiempo que se registran un 19% de indecisos.

Estos datos suponen un leve cambio con respecto la medición anterior de la consultora, de agosto de este año: el apoyo disminuyó cuatro puntos porcentuales, mientras que el rechazo aumentó tres.

Por otro lado, el estudio de Opción presentó el nivel de información que manejan los encuestados al respecto. El 19% dijo estar “muy informado” sobre la reforma, el 45% “algo informado” y el 31% “nada informado”, con un 4% de indecisos.

En términos generales, se observa un leve aumento del nivel de conocimiento sobre el plebiscito, en comparación con agosto.

Así, se grafica cuál es la intención de voto según las respuestas dadas sobre el conocimiento de la iniciativa. Dentro de quienes están “muy informados”, el 59% no votaría el plebiscito, mientras que el 40% sí; un 1% no sabe o no contestó. El 38% de quienes están “algo informados” apoyarían la reforma y un 47% no la votaría. En esta categoría, el porcentaje de indecisos sube hasta llegar a 15%.

De quienes están “nada informados”, el 39% votaría la reforma. El 36% aún está indeciso, y un 24% respondió que no apoyaría la propuesta.

Dependiendo de a qué partido político vote el encuestado, las respuestas también varían. En el caso del Frente Amplio, el 53% apoyaría y el 29% no. En el Partido Nacional, el 23% votaría la reforma, mientras que el 66% no. El número de indecisos se ubica en 18% y 11%, respectivamente.

Para otros partidos de la coalición republicana, el apoyo al plebiscito es de 20% y el rechazo es de 61%, con un 19% que no sabe o no contestó.

En su análisis, la encuestadora reconoce que, en este tramo final de la campaña, se produce una “migración electoral” ya que crece cinco puntos el porcentaje que no apoyaría la iniciativa y baja cuatro el porcentaje que sí lo haría.

De todas formas, Opción sostiene que “el resultado final estará fuertemente afectado por las decisiones que tomen los indecisos, segmento que en su mayoría integra el grupo de electores con poca o nula información sobre la temática”.

Allanamientos nocturnos

Por otro lado, respecto a la reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos, Opción relevó que un 58% de la población encuestada votaría la iniciativa, contra un 35% que no lo haría. La categoría de “no sabe/no contesta” se ubicó en un 7%.

En la comparación con los datos de agosto, la cantidad de aprobación descendió siete puntos porcentuales y la de desaprobación aumentó en la misma cantidad.

Al observar las respuestas en función de la intención de voto, el partido con menor apoyo es el Frente Amplio: el 31% apoyaría la reforma, mientras que el 60% no. Además, el 9% contestó “no sabe/no contesta”.

En cambio, el Partido Nacional registra un apoyo del 85% al plebiscito. El 12% de los encuestados respondió que no lo apoya, y un 3% se ubicó en “no sabe/no contesta”.

En cuanto al resto de partidos de la coalición de gobierno, el apoyo a la propuesta es de un 77%, y un 20% en contra. En la categoría de “otros partidos”, el 63% apoyaría y el 22% no. Con respecto a quienes contestaron “no sabe/no contesta”, se ubican en 7% y en 11%, respectivamente.

Según las conclusiones del informe, la situación “es de alta incertidumbre” en torno a esta iniciativa.

