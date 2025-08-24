Ómnibus, recolección de basura y espacios públicos: cómo afecta feriado del 25 de agosto

Locales

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) informó cómo funcionarán los servicios públicos en el feriado del próximo lunes 25 de agosto, por la Declaratoria de la Independencia.

Con respecto al transporte, habrá ciertos “horarios especiales” por el feriado. Los horarios especiales para las líneas de ómnibus pueden consultarse en la página web, con el tipo de horario “Especial – 25 de agosto”.

Según indicaron fuentes de la comuna a Montevideo Portal, durante la jornada del lunes, la flota de ómnibus será “un poco menos que la de un domingo”, es decir, similar a como fue el pasado 18 de julio, feriado por la Jura de la Constitución.

“Los servicios de limpieza y recolección de residuos se verán afectados”, señaló la IM. “La recolección se retomará con normalidad a partir de la hora 22.00 del lunes 25 de agosto”, agregó.

La comuna exhorta a depositar residuos “a partir de la hora 19 del lunes 25 para evitar posibles problemas de limpieza en el entorno de contenedores”.

“Los Ecocentros, tanto fijos como móviles, permanecerán cerrados. El servicio telefónico 092 250 260 para reportar problemas de limpieza se brindará con normalidad contemplando la posibilidad de que haya alguna demora en función de la demanda”, acotó.

En cuanto a algunos espacios públicos, la IM comunicó que “todos los museos administrados por la intendencia permanecerán cerrados”; además, explicó los horarios de otros lugares.

“El Espacio Modelo estará abierto en su horario habitual de 9:00 a 21:00 pero las actividades deportivas y los talleres de Esquinas de la Cultura se suspenderán. El Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) funcionará en su horario habitual de 9:00 a 22:00. El parque Villa Dolores, el Jardín Botánico y el parque Lecocq permanecerán cerrados, mientras que el parque Punta Espinillo abrirá en el horario de 8:00 a 18:00. El Parque Tecnológico Industrial del Cerro (PTI) y los Centros de Desarrollo Económico Local (Carrasco y Casavalle) permanecerán cerrados”, describió la intendencia.

Montevideo Portal