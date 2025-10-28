Locales

Ómnibus hizo un adelantamiento peligroso y “por poco” no chocó con un camión en ruta 8

Montevideo Portal

Un ómnibus interdepartamental hizo una maniobra temeraria en la entrada a la ciudad de Minas, en el departamento de Lavalleja, cuando realizó un adelantamiento en una zona prohibida, a exceso de velocidad y en un tramo con visibilidad reducida.

Según información a la que accedió Montevideo Portal, el hecho ocurrió el pasado miércoles 22 de octubre en la tarde y fue registrado por una persona que viajaba en un auto varios metros atrás.

El vehículo —identificado como el coche número 69 de la empresa Minuano— circulaba por la ruta 8 en dirección sur, en el ingreso a la capital departamental.

En ese tramo, donde la velocidad máxima permitida es de 45 km/h, el conductor pasó a una camioneta en doble línea amarilla, en una zona donde hay un cruce ferroviario, una escuela y viviendas próximas a la ruta.

Según relataron los testigos, el ómnibus evitó el choque frontal con un camión “por poco”, ya que la maniobra se realizó justo antes de que otro vehículo apareciera de frente.

En las imágenes, se observa cómo el ómnibus sobrepasa al otro vehículo en una curva, en un sector donde la señalización vial prohíbe el adelantamiento. El hecho fue denunciado ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Montevideo Portal