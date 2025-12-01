Policiales

Ómnibus fue “emboscado” por hinchas de Peñarol tras festejo de una parcial de Nacional

Un ómnibus de Cutcsa fue apedreado el pasado domingo, luego de que finalizara el partido entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central, que resultó como ganador el cuadro tricolor.

Tras el encuentro, un ómnibus de la línea Cutcsa que se dirigía al Centro de Montevideo fue sorprendido por hinchas mirasoles quienes lanzaron decenas de piedras y rompieron la mayoría de los vidrios del vehículo de pasajeros.

Según la denuncia policial, el hecho comenzó cuando una pasajera que es hincha de Nacional sacó su cabeza por la ventana y festejó delante de los parciales aurinegros el triunfo de los albos.

Minutos más tarde, los hinchas “emboscaron” al ómnibus. El chofer contó que “una muchacha de Nacional sacó la cabeza para afuera y se puso a gritarle a los muchachos de Peñarol que estaban abajo”.

Pese a los daños materiales que se sufrieron, no se registraron personas heridas y hasta el momento no se identificó a los delincuentes.

