Policiales

Ómnibus de Tala Pando se quemó por completo en la ruta 8; hizo un trasbordo minutos antes

Montevideo Portal

Un ómnibus de la empresa Tala Pando se incendió por completo este miércoles en ruta 8, a la altura del kilómetro 23, en la zona de Los Aromos. No se registraron personas lesionadas, de acuerdo con la información disponible.

El coche circulaba con pasaje desde Montevideo hacia Pando cuando presentó un desperfecto técnico, lo que obligó a que sus ocupantes transbordaran a otra unidad.

Tras esto, el vehículo quedó estacionado en el lugar. Minutos después, quienes pasaban por la ruta advirtieron humo saliendo desde el interior y dieron aviso a Bomberos. Cuando los efectivos arribaron, el fuego ya se había extendido y la unidad terminó totalmente consumida.

De acuerdo con el parte del procedimiento y un video difundido por Telenoche, el hecho se registró a las 18:06 y motivó una gestión de desvío para el tránsito que circulaba por ruta 8 en dirección sur-norte. Las causas del foco ígneo aún están por establecer.



??ÚLTIMO MOMENTO?? Se incendió un ómnibus en Ruta 8, el siniestro se produjo a la altura del kilómetro 23, en la zona de Los Aromos. No se registraron personas lesionadas. Amplía la información EN VIVO @LeoPedrouza https://t.co/cimPG5LIVg pic.twitter.com/Mexe2sMjzo — Telenoche (@TelenocheUy) February 11, 2026

Montevideo Portal