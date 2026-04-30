Policiales

Ómnibus atropelló a una joven en Maroñas; el chofer quedó en shock e intentaron golpearlo

Montevideo Portal

Una adolescente de 17 años fue atropellada por un ómnibus de la línea 405 con destino a Peñarol, de la empresa Coetc, en las primeras horas de la mañana de este jueves en el barrio Flor de Maroñas, en el departamento de Montevideo.

Según consignó en primera instancia Telemundo (Canal 12), el accidente ocurrió sobre las 06:00 horas en la intersección de camino Maldonado y Osvaldo Cruz. La joven fue embestida mientras cruzaba la calle y quedó debajo del vehículo colectivo.

En los momentos posteriores del siniestro, el chofer habría quedado en estado de shock y algunos pasajeros intentaron agredirlo por lo que había ocurrido. Frente a esto, el hombre se bajó del ómnibus y huyó de la escena a pie.

Las personas presentes dieron aviso a la Policía. Un móvil encontró al chofer a pocas cuadras del lugar del siniestro, en la esquina de camino Maldonado y Cochabamba, por lo que los efectivos lo asistieron y luego lo trasladaron a una seccional.

La joven resultó con traumatismos graves en varios sectores de su cuerpo. Al quedar debajo del vehículo, debió ser rescatada por personal de Bomberos para luego ser trasladada por una ambulancia a un centro de salud cercano.

Según dijeron fuentes policiales a Montevideo Portal, la adolescente habría “cruzado bien” la calle. El chofer ya fue debidamente identificado por los efectivos y ahora serán revisadas las cámaras de seguridad de la zona y del vehículo para determinar responsabilidades y arrojar luz sobre lo sucedido.

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