Olmos dijo que Peña “tiene que renunciar” y que la coalición mide con “doble vara”

El diputado del Frente Amplio (FA) Gustavo Olmos aseguró este viernes que el episodio del ministro Adrián Peña sobre la atribución de un título de licenciado que no tenía “más que enojo”, le da “tristeza” porque entiende que un político que pretende hacer carrera presidencial “no necesita atribuirse un título que no tiene”.

“Tener un título o no tenerlo no da mayores pesos a las opiniones que uno tiene. Es una muy mala cosa para Peña, para el Partido Colorado y todo el sistema político”, aseguró en rueda de prensa. Consultado sobre si debería renunciar, respondió que eso lo tendrá que evaluar el Partido Colorado, pero reconoció que si “fuera coherente” con lo que ha sido históricamente la actitud de la coalición, “debería pedirle la renuncia el presidente, pero ya ha trascendido que eso no va a ser así”.

Olmos aseguró también que hasta el momento el FA no discutió si pedirá o no explicaciones a Peña, pero afirmó que, probablemente, pidan “alguna explicación”, sin embargo, acotó que “no hay mucho para explicar”. “En realidad, más allá de que el ministro dice que es un error, el ministro mintió y la explicación es clara”, sostuvo.

Luego, el legislador afirmó que el gobierno tiene una “doble vara”. “Lo que hoy es el gobierno en su momento pusieron el grito en el cielo [por el ex vicepresidente Raúl Sendic] y ayer escuchaba al ministro [Pablo] Mieres minimizando el episodio y lo mismo pasaba con algunos directivos del Partido Colorado”, indicó.

Consultado sobre si el haberle permitido a Sendic continuar en funciones pese a decir que tenía un título que en realidad era falso no los condiciona en estos momentos, Olmos respondió: “Bueno, Sendic terminó renunciando, no solo por lo del título, sino por todo eso. En el Frente Amplio hubo distintas opiniones, no me duelen prendas en eso, pueden buscar en Change.org hay una carta en la cual se le pide al presidente del FA que publique las actas. Esa carta la subí yo siendo un militante de izquierda sin ningún compromiso porque me parecía que era lo que correspondía”.

“Creo que sí, tiene que renunciar, de hecho, mentir en una cosa que es tonta, pero que termina siendo grave no se condice con su condición de ministro y con un político que quiera trabajar seriamente”, concluyó.

