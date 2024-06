Olmos acusó a Gurméndez de usar datos de Antel para campaña; le dijeron que son de la guía

El diputado Gustavo Olmos cuestionó este jueves si Gabriel Gurméndez y su equipo de campaña están usando datos personales de clientes de Antel para enviar listas electorales a domicilio.

“Están llegando a domicilio sobres con datos personales (nombre y dirección) y listas de Gurméndez. Todos quienes nos han contactado con esa situación son clientes de Antel. El precandidato colorado debería explicar de dónde obtiene los datos”, escribió el diputado de Fuerza Renovadora en su cuenta de Twitter.

Ante la publicación de Olmos, el candidato a diputado por el sector de Gurméndez, Carlos Rydström, le respondió: “Estimado, estos son los datos públicos de la guía de Antel. También los usamos cuando gobernaba el Frente Amplio y nuestros candidatos no ejercían cargos públicos”.

“Me sorprende que alguien con tantos años de campañas políticas no sepa estas cosas y ponga un manto de duda sobre algo legal y transparente. Dígale a quienes lo han contactado que, si desean realizar alguna gestión sobre su figuración en la guía, lo puede hacer en el siguiente link”, agregó el dirigente de la lista 30 del Partido Colorado.

Estimado @tato_olmos, estos son datos públicos de la guía de Antel. También los usamos cuando gobernaba el FA y nuestros candidatos no ejercían cargos públicos.

Me sorprende que alguien con tantos años de campañas políticas no sepa estas cosas y ponga un manto de duda sobre algo… https://t.co/tmqrXN3WKw