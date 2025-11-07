Olivera criticó a gobierno de Lacalle y Larrañaga Vidal respondió: “Más cercanía con Orsi”

Política

El excandidato a intendente de Paysandú por el Partido Nacional Jorge Larrañaga Vidal habló de la polémica declaración que brindó Nicolás Olivera, actual jerarca comunal sanducero, que se refirió al anterior gobierno liderado por Luis Lacalle Pou.

El intendente había dicho que la pasada administración fue “un gobierno medio pelo”. Ante eso, el hijo del exministro del Interior, Jorge Larrañaga, le respondió en una entrevista realizada por el programa de streaming Coliseo.

Larrañaga Vidal aseguró que es “un hombre orgulloso del gobierno que encabezó Lacalle Pou”. “Fue un gran gobierno, por supuesto que siempre hay problemas, cosas que faltaron hacer y aspectos que criticar, pero el saldo es altamente positivo”, afirmó.

“Olivera tiene más cercanía con Yamandú Orsi que con Lacalle Pou, le debe gustar más este gobierno”, expresó.

Agregó: “¿Por qué critica a Lacalle Pou y hasta incluso parece que lo responsabiliza de la derrota electoral, pero con el actual presidente se junta a comer?”, cuestionó Larrañaga Vidal.

Por otro lado, Larrañaga Vidal, quien asumió como senador en este periodo de gobierno en la misma banca en la que había ocupado su padre, analizó que el actual gobierno “esta paralizado y que no tiene iniciativa”. “Este gobierno parece estar durmiendo una profunda siesta”, aseguró.

