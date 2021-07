Olesker dijo que situación por covid es una “tragedia”; Salinas defendió la estrategia

Política

Sobre las 10 de la mañana comenzó la interpelación a los ministros de Economía y Finanzas y Salud Pública, Azucena Arbeleche y Daniel Salinas, respectivamente, en la Cámara de Senadores. La decisión de interpelar a ambos ministros se dio luego de que la Comisión de Seguimiento de la pandemia se reúna con el presidente Luis Lacalle Pou, sin lograr un acuerdo entre oposición y oficialismo.

En las horas previas al encuentro, el miembro interpelante, Daniel Olesker, afirmó en declaraciones a 970 Noticias de Radio Universal que la política del gobierno fue "insuficiente" en algunos casos e "inexistente" en otros. "Hubo pobreza evitable y muertes evitables. No hicieron lo que correspondía. Si se enojan, es un problema del que se enoja", aseguró.

Posteriormente, ya en la interpelación, el miembro interpelante aseguró que se solidariza con las familias y amigos de las 5.700 personas fallecidas por la covid-19 y añadió que tiene la conciencia tranquila de que "recorrieron caminos" presentando propuestas y apoyando iniciativas con las que no estaban de acuerdo como es el Fondo COVID.

"Queremos destacar que la pandemia tuvo tres etapas en términos sanitarios, pero no así en la económica. La primera etapa de control, ¿cuál fue la razón de ese control? Primero porque había un sistema nacional integrado de salud que resistía y un sistema mutual equilibrado, que estaba colapsado en 2005, un Asse que en lugar de tener 170 millones de dólares tenía 1100, recursos humanos que habían crecido al triple y un sistema de protección social potente, solidificado donde la gente tenía espaldas para cubrirse y buena parte de aceptar la no movilidad es la espalda para cubrirse porque habían generado importantes ingreso en un salario que había crecido más del 70% en años anteriores", indicó.

"Todo eso, más algunas medidas, determinaron una primera etapa de bajos contagios. Sin embargo, empieza una nueva etapa en noviembre, la comunidad científica lo alerta y aumentó mucho los infectados, los casos diarios y estábamos en un promedio de 578 casos diarios. Allí la comunidad científica alerta de que deberíamos volver a los 200 y que para eso había que reducir la movilidad. No se escuchó. Y que no se escuchara tuvo como resultado la tragedia, que es la etapa tres. No hay forma de no catalogar de tragedia una etapa en la que en promedio se infectaron 24.390 personas, que los casos estaban en 2.462 y que habíamos llegado a cinco mil fallecidos", agregó.

Asimismo, el legislador Olesker aseguró que no cree que la economía y la salud "sean contradictorias". "Jugarse a la economía es jugarse a la salud y jugarse a la salud es jugarse a la economía. El gobierno estimó que el PBI iba a caer 3,5 y cayó 5,9, se perdieron 60.000 puestos de trabajo, 10.000 más que en los cinco años anteriores. Nos retrotraemos a la pobreza de 2013 con 100.000 personas pobres más", señaló.

Explicó que ese es el contexto en el que quieren sustentar la interpelación y definió la situación de nuestro país como una crisis económica, una crisis social, una crisis sanitaria y que todo eso se sintetiza en "tragedia".

"Hay una tesis principal en nuestra interpelación y es que la política pública es responsable de los resultados a los que llegamos. Que hay pobreza evitable, que hay desigualdad evitable, hay destrucción de empleo evitable, hay contagios evitables y hay muertes evitables. La política pública de estos meses generó situaciones que no evitaron el aumento de la pobreza, la desigualdad, la destrucción de empleo y una enorme cantidad de personas fallecidas", agregó.

Dentro de las preguntas, la que más destacó el senador frenteamplista fue cuál fue la razón por la que el gobierno suspendió el Día de la Madre en el año 2020, cuando había 15 casos diarios y una muerte cada 3 días, y por qué se realizó en el año 2021 cuando se dio "el pico máximo de la pandemia". Para Olesker, esa no suspensión llevó a "efectos enormes y terribles, y es parte relevante de la explicación de las muertes evitables".

Además, en otro pasaje de la interpelación, el integrante de la Cámara Alta consideró que en el ingreso de la variante P.1 "hubo una enorme improvisación" del gobierno y un "enorme error de planificación". "Preguntamos por qué no implementaron una vigilancia molecular extensiva en el departamento de frontera, solicitado y reclamado como eje central por la comunidad científica. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando por la variante Delta? Está claro que enfrentamos a la variante Delta en otras condiciones a la variante P.1 porque tenemos un proceso de inmunización, pero no nos arriesguemos, queremos saber que se está planteando para mitigar el ingreso de Delta", se preguntó.

Con respecto a la estrategia sanitaria, Olesker dijo que no se sabe por qué no se publica información sobre los casos vigentes y fallecidos en desglose de edad, sexo y nivel socioeconómico. "Queremos saber cuáles son los datos que el Ministerio de Salud Pública tiene en cuanto a cómo ha afectado los contagios y los fallecidos por nivel de ingreso o alguna aproximación de ella. No sabemos nada de eso, no tenemos información", añadió.

Tras repasar varios datos en relación a la cantidad de muertes en el país y los índices de mortalidad, Olesker aseguró: "En síntesis, es posible concluir entonces que no hay duda que en comparación internacional macro o micro, sea por la rigurosa y científica evidencia entre movilidad y contagios y fallecidos, sea por el análisis específico de un punto de esa no tomada en cuenta de movilidad, tenemos una aproximación, que, por distintas vías, nos lleva a que hay un número de muertes evitables que es no menos del 40% y puede llegar hasta el 60%. O sea que decimos que la mitad de las muertes en Uruguay fueron evitables si se hubieran tomado medidas de reducción de la movilidad como sugería la comunidad científica", argumentó Olesker.

"Nuestra tesis es que estamos en una crisis, esa crisis es trágica, hay indicios de que la cosa está mejorando, por suerte, pero hemos preguntado unas cuantas incertidumbres que tenemos sobre el futuro. Tenemos preocupación por las secuelas económicas y las sanitarias que deja el covid y sobre todo en estos 14 meses una política que puede caracterizada que no evitó la pobreza, la desigualdad, la destrucción del empleo y que muriera más gente de la que debió haber muerto", añadió.

La versión del MSP

El ministro de Salud Pública fue el primero de las autoridades en tomar la palabra luego de los argumentos de Olesker. En tal sentido, Salinas añadió que hay que hablar de una crisis "no anunciada", donde mundialmente no había un escenario de contingencia para enfrentar la situación.

Con respecto a las muertes, Salinas se notó visiblemente enojado ya que en uno de los tramos tuvo que ser frenado por la presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, quien pidió que el resto de los legisladores haga silencio y que el secretario de Estado haga referencia a la mesa y no referencias directas a Olesker. En ese caso, Salinas pidió disculpas por la "vehemencia".

"Hablemos de muertes", dijo el titular del MSP. "Uruguay, estos son datos que publicó la ministra (de Salud de Argentina) Carla Vizzotti en la sala de sesiones del Mercosur de la situación a la semana epidemiológica 21, que era la peor, y la tasa de mortalidad acumulada cada millón de habitantes de la semana epidemiológica 10 del 2020 a la semana 21 y Uruguay tiene la menor tasa de mortalidad", comparado con el resto de los países del Mercosur. "Son hechos y no palabras", aseguró Salinas.

En referencia a los testeos, Salinas se preguntó: "¿Por qué la capacidad de testeo aumentó? ¿acaso se le ocurrió al ministro aumentar la cantidad de testeo? Teníamos dificultades con los PCR y eso es un hecho. La OMS nos ofreció los test antígenos en diciembre, fueron analizados, testeados contra muestras de PCR y se demostró su altísima sensibilidad y especificidad para casos sintomáticos. Si se hizo un mal uso después es otro tema, se hizo una ordenanza correcta y entendible", indicó.

Con respecto a las directivas ministeriales contra la variante Delta, el ministro dijo que "tenga la más absoluta tranquilidad" ya que el ministerio se ajustó ante las variantes y ya están secuenciando a 49 personas que resultaron positivas y "están haciendo la secuenciación para la detección de la variante". "No se preocupe que estamos trabajando para usted", dijo, y allí fue corregido por Argimón.

A continuación, respondió a uno de los cuestionamientos de Olesker, quien planteó que se había abandonado la estrategia "Tetris", que tiene que ver con la cantidad de testeos para circunscribir los casos de covid-19 y así evitar más contagios.

"Nunca abandonamos el Tetris, cantidad de rastreadores que teníamos en Montevideo en diciembre eran 58, terminamos con 100 en mayo y en junio con 94, a lo que se sumaron los 40 médicos voluntarios, es decir, un verdadero pequeño ejército de 134 personas rastreando en Montevideo, mientras que en el interior hay 157 personas en función de rastreadores. Eso responde que claramente nunca se abandonó el Tetris, sí se pudo haber perdido el hilo epidemiológico y se adaptó a una nueva realidad", indicó.

"La mortalidad en el 2020 tuvo 2.167 menos muertos que en el año 2019. Acá no podemos ver las fotos, tenemos que ver la sucesión de fotos que generó el cine. Veamos desde el inicio de la pandemia hasta que la pandemia se termine, y ni siquiera es ahora el corte y tampoco a fines del 2021 porque no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia. Lo dijo Boris Johnson hoy y lo digo yo: no sabemos cuándo termina la pandemia", agregó.

Con respecto a la cantidad de fallecidos por franja etaria, Salinas informó que la mayor letalidad es de la franja de 75 a más años, luego de 65 a 74 años y finalmente va en gradiente decrecimiento por edades menores.

En este sentido, el titular del MSP dijo que si fuéramos un país de Europa "estaríamos en el puesto 21 de 45", detalló que en Europa no tienen la variante P.1 y que "no tienen de vecino a Brasil". "Nos quiso comparar con Hungría, no fue al azar, fue el país que le está yendo mejor, pero si estuviéramos en Europa y sin la P.1, que ahora enfrentan la delta quisiera ver un paralelismo, estaríamos en el puesto 21 de 45", dijo, en referencia a la comparación que hizo el miembro interpelante entre los datos de covid de Uruguay con Hungría, tras las medidas de restricción de movilidad en el país europeo.

"La distribución de letalidad por país americano estamos en el puesto 22 de 26 en América, señor. Vergüenza. La letalidad por país europeo, estaríamos en la letalidad 29 de 45 países, no estamos en Europa, no calificamos como una economía de primer mundo, sin embargo, estamos en un honroso 29 lugar en 45 países", finalizó Salinas y dio paso al subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian.

Al momento de redactarse esta nota, la interpelación continúa con la palabra de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, las autoridades de las diferentes carteras y los legisladores de todos los partidos.

