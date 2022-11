Ola de hackeos en Brou: damnificados arman grupo de Whatsapp para buscar una solución

Locales

Un grupo de usuarios del Banco República (BROU) residentes de Paysandú y víctimas de hackeos se reunieron de forma virtual -por Zoom- con la intención de “sumar esfuerzos” e iniciar “acciones legales”, informó esta mañana El Telégrafo.

El Brou advirtió este lunes a sus clientes sobre una ola de hackeos mediante engaños para extraer datos de acceso". Las autoridades del banco aseguraron que sus sistemas son seguros y que sus clientes deben evitar responder correos falsos donde se les solicita información sobre sus cuentas.

Daniela Tur contó su historia en El Telégrafo a fines de octubre, cuando alguien retiró de su cuenta personal 420.000 pesos, mientras realizaba operaciones en eBrou. A raíz de la noticia, otros casos salieron a la luz. Entre octubre y noviembre el banco recibió un notorio número de denuncias de personas a las que les fue extraído dinero de sus cuentas, o se les descontó distintos montos por supuestos préstamos que nunca solicitaron.

De esta manera, y a través del diario sanducero, muchos de los damnificados se conectaron y armaron un grupo de WhatsApp.

Además, decidieron reunirse de forma virtual por Zoom, con la intención de “sumar esfuerzos para realizar acciones legales en conjunto”.

Ricardo Araújo, jubilado militar por incapacidad, fue una de las víctimas de estos hackeos. “Es tan grave el asunto, que me quedan $ 7.000” por mes”, contó a El Telégrafo.

En su caso, alguien solicitó “más de 14.000 pesos” por préstamos que Araújo nunca solicitó.

“Yo percibo una jubilación militar y una por el BPS. En setiembre, en el recibo de cobro del BPS, me descontaron una cantidad de dinero y sinceramente no entendía nada. Fui enseguida al banco y me dijeron que en julio me habían otorgado dos préstamos; uno por 250.000 pesos y otro por 130.000 pesos, en unidades indexadas”, relató.

Según informó el periódico local, estos créditos fueron solicitados y otorgados el 20 de julio. Luego el dinero fue transferido a una sucursal de Paso de la Arena, en Montevideo, a nombre de un usuario que no pudo ser identificado por el banco.

“No solamente no pedimos los préstamos, sino que además en el banco dicen que fueron pedidos por eBROU y nosotros no tenemos eso; no tenemos clave digital, no usamos nada. Simplemente vamos al cajero, retiramos el dinero de la jubilación”, sentenció Araújo.