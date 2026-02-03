Locales

Ola de calor: los “tips” de UTE para ahorrar en consumo de aire acondicionado y heladera

Los meses de verano suelen traer consigo el aumento del consumo eléctrico en busca de mayor refrigeración dentro de los hogares, sobre todo cuando anuncian olas de calor. La empresa estatal UTE emite algunas recomendaciones prácticas para la utilización del aire acondicionado de la forma más eficiente.

“El aire acondicionado es la forma más eficaz de refrigerar los ambientes, pero su rendimiento depende de cómo lo usemos”, alertó la empresa en su sitio web.

En este sentido, desde la empresa estatal aseguran que “ajustarlo a 24 °C en modo frío es la opción más conveniente”, porque “mejora el funcionamiento del equipo, evita un desgaste prematuro y reduce el consumo, ya que cada grado por debajo implica alrededor de un 5% más de demanda de energía”.

Además, señalan que dirigir el flujo hacia arriba favorece una distribución pareja de la temperatura.

En caso de comprar equipos nuevos, la recomendación es priorizar los modelos Clase A o Inverter, que consumen menos y permiten un uso más eficiente al estar encendidos por varias horas.

Otra de las recomendaciones es mantener limpios los filtros, así como asegurarse de que las puertas y ventanas estén cerradas de forma correcta.

Para las heladeras, UTE recomienda a los usuarios que controlen que la puerta cierre bien, así como también que los burletes estén en buen estado y abrirla “solo cuando sea necesario”.

En caso de freezer, o heladera sin descongelado automático, se debe evitar la acumulación de hielo, ya que hace trabajar más el equipo, implicando un mayor consumo de energía.

La temperatura ideal del refrigerador está entre 3?°C y 5?°C, y del congelador en -15° C. Cada grado que reduzca la temperatura interior aumentará innecesariamente un 5% el consumo de energía.