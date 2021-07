Ola de calor en Canadá: incendio borró del mapa a una pequeña localidad

Situado en la Columbia Británica, Lytton es un pequeño y apacible pueblecito canadiense, situado cerca de la costa oeste del país. Su población es de algo más de 250 habitantes. O mejor dicho, lo era. Esta semana, los feroces incendios desatados en la región debido a una inédita ola de calor, no dejaron casi nada en pie.

El pueblo tuvo el 90% de sus edificios y viviendas quemados en un incendio forestal en medio de una ola de calor brutal y sin precedentes que provocó la pequeña localidad, que fue noticia esta semana por haber batido el récord de temperatura más alta de la historia canadiense en tres días seguidos con casi 50 ° C.

"Una zona de guerra". Así describió la situación de Lytton un funcionario local que recorrió Columbia Británica, devastada por el fuego y las cenizas.

Lytton, B.C. — the town that yesterday set a new all-time Canada heat record of 49.6°C (121°F) — is now on fire from blazes sparked by the heat wave.



We are in a #climateemergency. #actonclimatepic.twitter.com/H3diWrq4TO