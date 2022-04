Ojo con el mate, tirar basura e insultar en el estadio: guía de Cancillería para Catar

Internacionales

Cancillería de la República, a través de la embajada uruguaya en Catar, emitió este viernes una guía para ciudadanos uruguayos de cara al Mundial de fútbol que se disputará en ese país entre noviembre y diciembre de este año.

A través de un listado de diversos puntos, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mrree) insta a quienes deseen acudir al máximo evento deportivo a: cuidar su salud, asegurar su solvencia económica, alistar los documentos y tener en cuenta los requisitos tanto de visa para ingresar como también las exigencias de la emergencia sanitaria.

El documento, de más de 30 páginas, informa también a los viajantes qué hacer al momento de la llegada al país.

Por ejemplo, al llegar al aeropuerto, se alerta que el oficial de migración de Catar “puede demorarse en el control del pasaporte”. Sin embargo, Cancillería aclaró que no hay motivo de preocupación, ya que “es un hábito regular”. Asimismo, quien desee transportar yerba mate para uso personal puede hacerlo, pero “con el envoltorio original de la empresa que lo procesa y vende, debiendo estar sellado de fábrica”.

“Los ciudadanos uruguayos que porten pasaportes de Uruguay requieren de visa para ingresar a Catar, que se tramita al arribo al país en el mismo aeropuerto”, aclara el documento.

Durante la estadía, Cancillería aconseja llevar siempre consigo la información de la embajada uruguaya en Catar (dirección, teléfono y correo). Además, comparte algunas frases útiles para los uruguayos en casos de urgencia, traducidas tanto al inglés como al árabe, por ejemplo: “Soy uruguayo y solicito llamar a mi Embajada // I am Uruguayan and I request to call my Embassy // Ana min al urugway, oridoo ana atasel bi safarati”.

Una lista de acciones prohibidas en Catar, según compartió el Mrree, es: conducir en exceso de velocidad o bajo la influencia de alcohol u otras drogas; revender la entrada de algún partido; arrojar basura en la calle, que es sancionado con una multa de hasta 10.000 riales cataríes (un poco más de $112.000); es delito beber alcohol o estar alcoholizado en público, y “maldecir y hacer gestos groseros en el estadio se consideran actos obscenos y los infractores pueden ser encarcelados y/o deportados”.

A modo de recomendaciones finales, Cancillería recuerda que gran parte del código penal catarí se basa en la Ley Shariah, por lo que recomendó informarse sobre esta. Además, dio información sobre alojamientos, transporte desde y hacia los estadios y centros de salud.

Por más información, aquí está disponible el documento completo:

Guía para los ciudadanos uruguayos que quieran participar de la Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA Qatar 2... by Montevideo Portal on Scribd