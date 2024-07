Elecciones 2024

Ojeda sobre declarar “grupo terrorista” a Hamás y Hezbolá: “Que los países no sean tibios”

En su viaje a Buenos Aires, donde participó de la conmemoración de los 30 años del atentado a la AMIA, el candidato colorado Andrés Ojeda fue entrevistado por el periodista Eduardo Feinmann en La Nación+ donde habló de su propuesta de que Uruguay declare a Hamás y a Hezbolá “grupos terroristas”.

“Es muy importante que los países no sean tibios y que no se cuiden las piernas en esto. En este partido no te podés cuidar las piernas”, dijo, utilizando una metáfora futbolística.

“Te digo más, en octubre, en el atentado, el evento terrible que a Israel le toca vivir, Uruguay ni siquiera pudo, a nivel del Parlamento emitir una declaración de condena dura al hecho, porque el Frente Amplio quería hacerlo más diluido y condenar todos los actos de violencia genéricos. No se puede ser tibio y no se puede equiparar todo con todo. En octubre vimos el acto más atroz que hemos visto en este siglo, seguramente”, afirmó Ojeda con respecto al ataque del sábado 7 de octubre de Hamás a Israel, inicio de la guerra que actualmente se vive en Gaza.

Ante eso, Feinmann agregó: “Del Holocausto para acá, en un solo día, fue el hecho más importante”.

“Parece el Medioevo, parece de película”, señaló Ojeda, que dijo además: “Entonces, que un país como Uruguay, que nos sentamos acá y se destaca la calidad institucional, tenga problemas, con partidos democráticos, para condenar eso de forma clara, concreta y enérgica, a mí me da mucha vergüenza. ¿Y sabés qué es eso? Es la peor vieja política, que es la que tenemos que desterrar. Para que estamos nosotros, para que no vuelva”.

Ojeda remarcó que en la visita a la AMIA, junto a su compañero de fórmula, Robert Silva, propuso formalmente que Uruguay declare a la organización política y militar palestina Hamás y al grupo paramilitar chiita libanés Hezbolá como “grupos terroristas”.

“¿Cuál es el problema? Uruguay no tiene un listado de grupos terroristas. Entonces te dicen: ‘Pero no tenemos un listado’. Bueno, hagamos un listado y empecemos por estos dos; tan simple como eso”.

La juventud, la nueva época y la “peor vieja política”

La entevista inició con Feinmann preguntándole su edad. “Cuarenta años”, respondió su interlocutor. “Ah, muy joven”, fue el retruque del periodista. “Y para el Uruguay aún más todavía; yo creo que para la Argentina no tanto, está más acostumbrada”, dijo el colorado.

Ante ese intercambio, el conductor de El Noticiero de LN+ le preguntó si, en le caso de ser electo presidente, sería el más joven de la historia uruguay, ante lo que Ojeda respondió: “No, porque en el siglo XX ha habido presidentes más jóvenes; en otras épocas era más común. De hecho el Uruguay ha tenido una historia de presidentes bastante jóvenes. (José) Batlle y Ordóñez es presidente con 46 años, (Julio María) Sanguinetti con 49. Es quizá de la vuelta a la democracia para acá donde eso se complicó. Ahora con (Luis) Lacalle Pou quebró eso, pero siempre (Uruguay es) muy conservador con los políticos”.

“Yo aparte soy abogado, también profesión conservadora y también te cobran la ausencia de las canas. Es un tema de conservadurismo; en alguna medida la presidencia de Lacalle Pou empezó a romper algunos prejuicios. No hay que tenerle miedo a la juventud, a la renovación. Lacalle Pou demuestra que un presidente joven lo puede hacer bien, está terminando un mandato con una aprobación similar o superior a la de Mujica o el mejor Tabaré Vázquez. Nada que envidiarle a ninguno de ellos”, afirmó Ojeda.

Como ejemplo de que “estamos ante un nuevo tiempo de diferentes pelos políticos”, el candidato citó una vez más, además de a Lacalle, a los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Chile, Gabriel Boric; y de Argentina, Javier Milei.

“Todos presidentes de una nueva era, una nueva época con un estilo quizá más parecido entre ellos sin perjuicio de sus diferencias ideológicas. Un estilo más cercano, más horizontal, mucho más cercano a la gente, con manejo individual de redes sociales. Presidentes que responden WhatsApp. Yo creo que realmente el mundo cambió”, sostuvo.

Ante la mención del presidente uruguayo, Feinmann le preguntó: “¿Andrés, sus líderes son los Lacalle?”

“No, yo soy colorado. Los Lacalle son del Partido Nacional. Naturalmente, ahora de todas maneras estamos en una coalición de gobierno en la cual el presidente es Lacalle Pou y es el presidente para el que todos trabajamos para que fuera presidente. Él no hubiera sido presidente sin los votos de toda la coalición. Pero naturalmente él no es el líder del Partido Colorado”, le contestó Ojeda.

Ante la pregunta “¿qué propone a los uruguayos?”, el candidato dijo: “Tenemos que empezar a pensar en este cambio de época que te decía. Ya no enfrentamos más la izquierda con la derecha, yo creo que es de otra época, es un anacronismo. Hoy enfrentamos al futuro con el pasado, lo nuevo con lo viejo”.

“Yamandú Orsi se va a España a ver a Pedro Sanchez y a su vez, él y su compañera de fórmula (Carolina Cosse) vienen ahora a Buenos Aires al evento de AMIA y no suben una foto, no ponen nada, están un rato y se van, como si vinieran hasta con vergüenza de venir. Pero sin embargo la foto con Pedro Sánchez si está y la foto con Alberto Fernández siempre estuvo, calificándolo como un ‘clase A de la política’. A ver, yo creo que ellos son la peor vieja política, Yamandú Orsi, Alberto Fernández, Pedro Sánchez. Son la razón por la cual nosotros tenemos que trabajar para que ellos no vuelvan más”, subrayó Ojeda.