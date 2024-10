Ojeda sobre campaña “negativa y de la peor calaña” en su contra: “Orsi tiene que explicar”

Política

El candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, se refirió, en la noche de este miércoles, a la campaña de fake news sobre la que denunció públicamente a su par del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi.

En un acto en la sede del partido, el abogado manifestó que durante la jornada de este miércoles “todos los actores” de la coalición de izquierda se “pasearon por medios diciendo que esto era mentira”. Sin embargo, criticó que no dieron “una sola explicación” al respecto.

“A ver, si a vos te encuentran con el cadáver adelante y el cuchillo en la mano no alcanza con decir que no fuiste vos; tenés que explicar por qué estas parado ahí con el cuchillo en la mano, mínimamente, e igual me voy a permitir dudar”, ilustró el presidenciable, según consignó Telemundo (Canal 12).

De esta manera, Ojeda insistió en que el candidato del FA debería brindar explicaciones. “Tiene que explicar si llamó a [su asesor argentino, Mario] Riorda, si le pidió explicaciones, qué le dijo y cómo explica que el principal asesor de su mesa chica esté directamente involucrado en una campaña negativa de la peor calaña, que no parece uruguaya”, enfatizó.

Por su parte, el dirigente frenteamplista se deslindó “de toda responsabilidad” algunas horas antes. “Si es que hay noticias falsas, hay que rechazarlo, no tengo la menor duda”, manifestó en rueda de prensa, y redobló la apuesta: “Si hubo noticias falsas y si esta persona [por Riorda] fue la responsable, que lo denuncie”.

