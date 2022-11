Policiales

Ojeda recomienda a policías no “perseguir a nadie por ninguna razón”, tras caso Cor

El penalista dijo que la muerte del menor fue “una verdadera injusticia”, pero que no debe taparse con otra.

En el marco del Congreso Latinoamericano de Sindicatos Policiales —que tuvo lugar en Lavalleja— se realizó una marcha en la que, entre otras reivindicaciones, los sindicatos pidieron justicia por los funcionarios policiales involucrados en el caso Santiago Cor, quien murió en una persecución policial en agosto de 2020. De este modo, el abogado penalista y representante del Sindicato Policial Sifpom-U, Andrés Ojeda, dijo en diálogo con Montevideo Portal que la sentencia que dictó el Tribunal de Apelaciones, “generó un aluvión de consultas de afiliados” y que su recomendación es “que no persigan a nadie más por ninguna razón; si alguien se va del control que se vaya, porque el Policía no tiene garantía para ir en persecución”. El abogado señaló: “Todos sabemos que el fallecimiento de Santiago Cor fue una verdadera injusticia y una tragedia, ahora, una no se tapa con otra”.

En este sentido, el penalista recordó las instancias por las que pasó el caso —primero los funcionarios fueron absueltos por la Justicia y luego condenados por el Tribunal de Apelaciones— y destacó que este hecho “es un precedente”. Para Ojeda la resolución es injusta y “le quita todas las garantías a la Policía para poder llenar con la determinación que el propio ministro del Interior [Luis Alberto Heber] les exige”, así como tampoco para “poder perseguir a nadie”, por lo que “si se mantiene terminaría con las persecusiones policiales”, aseguró.

“Haremos todo lo posible para no permitir que esta injusticia, que genera un precedente peligroso y determinante a los efectos del accionar policial a la hora de perseguir delincuentes”, aseveró el letrado.

Los cánticos

“Libertad, libertad, que nos dejen trabajar. Qué injusticia la Justicia que se deja manijear”, cantaron esta tarde los presentes en la marcha, en relación a la última decisión judicial al respecto.

El Congreso Latinoamericano de Sindicatos Policiales que se está desarrollando en Lavalleja manda su apoyo y un pedido de justicia para nuestro compañero de Durazno ???? pic.twitter.com/EbPcH4P0KZ — Ricardo Gonzalez (@RicardoGon1818) November 18, 2022

Por su parte, secretario del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Ricardo González, escribió en su cuenta de Twitter:“El Congreso Latinoamericano de Sindicatos Policiales que se está desarrollando en Lavalleja manda su apoyo y un pedido de justicia para nuestro compañero de Durazno”.

El caso

El pasado 3 de noviembre, un Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia de absolución de un efectivo policial que participó de la persecución.

En primera instancia, los policías involucrados habían sido absueltos, pero el tribunal de alzada cambió para uno de ellos la situación penal y lo condenó por homicidio culposo, lo que implica que no tuvo intención de provocar la muerte.

La Justicia lo penó con 18 meses de prisión, sustituida por libertad a prueba.

Para el otro participante se mantuvo lo que dictó la sentencia en primera instancia: la absolución.

El abogado del Sifpom, Andrés Ojeda, anunció que presentaría un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), última instancia judicial para revisar el fallo.

La sentencia indica que uno de los efectivos —el ahora condenado— abordó sorpresivamente a Cor y le propinó golpes mientras conducía una moto. “Este abordaje lo llevó a que [el joven] no detuviera su marcha”, indica el documento.

Cor tenía 20 años al momento de su fallecimiento.

