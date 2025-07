Ojeda por respuesta de Ferrero al FA: “Me alegro de que ponga un límite a intento inédito”

Política

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, valoró “la valentía” de la respuesta de la fiscal de Corte subrrogante, Mónica Ferrero, al declinar comparecer ante la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado a pedido del Frente Amplio.

“La verdad que valoró mucho la valentía y me alegro de que alguien le ponga un límite al intento inédito de interpelación del fiscal de Corte”, dijo Ojeda a Montevideo Portal.

En un escrito de 64 páginas que envió a la comisión del Sendo, Ferrero manifestó su “sorpresa” por la citación y señaló que “no es común” que “la dirección de un servicio descentralizado haya sido intimado a responder cuestionarios o interpelaciones en forma presencial”, según informó este martes el semanario Búsqueda. Además, brindó detalles acerca de los traslados de fiscales apuntados por el Frente Amplio.

El senador colorado destacó que, desde el planteo inicial del oficialismo, él dijo que la fiscal de Corte “no podía ser interpelada” y que se había mostrado favorable a que no debía concurrir al Parlamento.

Además, en su diálogo con Montevideo Portal, Ojeda apuntó en particular a las críticas a la fiscal Sandra Fleitas, quien investiga al exsenador Charles Carrera, imputado por irregularidades en el Hospital Policial.

“Este dato no es menor. Veinticuatro horas antes de que formalicen a Charles Carrera, el Frente Amplio presenta una solicitud casi de interpelación a la fiscal de Corte, donde uno de los puntos que pone arriba de la mesa es por qué está ahí Sandra Fleitas, que es la que 24 horas después formalizaría a Carrera”, indicó.

El tema había sido discutido en la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 18 de junio, donde tanto Ojeda como los blancos Garaciela Bianchi y Luis Alberto Heber formularon reparos al planteo del Frente Amplio.

“Una de las cosas que nos gustaría que se hiciera es que fuera invitada la fiscal Ferrero y no citada, porque no tenemos facultades para citar”, dijo Bianchi al plantear el asunto. Y de inmediato sumó: “Otro comentario que quiero que conste en actas es que tengo algunas discrepancias con la nota por el tono con el que está hecha; parece más que nada una interpelación a la fiscal general, cosa que tampoco podemos hacer. La nota está hecha en términos muy impositivos. Parece de verdad una interpelación; la podemos citar y ella puede no venir o puede contestar por escrito, pero, insisto, puede no venir. Entonces, por esa relación amigable que tenemos con estas autoridades y con la propia fiscal Ferrero, que vino acá, me parece que deberíamos matizarla un poco más y poner 'invitación'”.

Bianchi insistió más adelante con que la comisión no tiene facultades “ni para citarla ni para hacerle preguntas en tono de interpelación”. “La ley se elaboró así a propósito, para que nadie pudiera tocar a la Fiscalía. Por lo tanto –lo digo yo y me hago cargo, como en todo–, el invento mató al inventor. ¡Y no fue la fiscal Ferrero la que inventó la ley orgánica!”, sostuvo.

Ojeda, por su parte, planteó que “la fiscal de Corte no es un ministro” al que se puede “traer en forma compulsiva”, sino que “en todo caso podrá venir el ministro de Educación y Cultura por quien entienda pertinente en el marco de su gobierno y de los lugares que de allí dependen”.

También cuestionó el tono “interpelatorio” que “no está bueno” para la Justicia en Uruguay, sugirió que Ferrero conteste aportando las resoluciones y sus fundamentos y señaló que “todas las consultas que se hacen en la nota tienen que ver con fiscales que en este momento están investigando causas de interés político-partidario, como la causa de Besozzi”.

“Primero, no invita, sino que cita con carácter de urgente. Segundo, pregunta por traslados que ya califica de poco claros y confusos. Las invitaciones por lo general no tienen adjetivaciones sobre determinadas cosas porque parecería ser no muy amigable una invitación en ese sentido. Si la invitamos, tiene margen para decidir no venir, sobre todo por el tono en el que está hecho esto”, apuntó el colorado en un pasaje de sus intervenciones. “A mí me gustaría dejar en claro que creo que lo ideal sería que se niegue a la invitación y que mande, si quiere, una respuesta por escrito o nada”, señaló después.

En tanto, Heber señaló que la nota tenía un “tono inquisitorio”, al tiempo que destacó el “grado de compromiso” de Ferrero con su función. “Me parece que nos metemos directamente con la autonomía técnica que deben tener los fiscales en cada uno de los asuntos. A mi juicio, preguntar por esta situación es claramente como estar ejerciendo una presión sobre la Fiscalía, y es indebido. Por eso yo no voy a votar”, sostuvo.

Desde el Frente Amplio, el presidente en funciones de la comisión, Sebastián Sabini, indicó que “hay antecedentes donde el fiscal de Corte fue convocado al Parlamento para explicar movimientos de los fiscales y, por lo tanto, no es una situación novedosa”. Ante esto, mantendrían la convocatoria.

La comisión aprobó finalmente la citación con los votos del Frente Amplio, aunque Ferrero declinó comparecer de forma presencial y respondió por escrito.

