Ojeda por denuncia de gremio del pan: “Acción política berreta con sustento jurídico cero”

Política

“Esto es una acción política berreta con sustento jurídico cero.” Así catalogó Andrés Ojeda el anuncio de la Mesa Coordinadora del Pan, que expresó que demandará penal y civilmente al candidato colorado por “difamación e injurias” y “daños y perjuicios” por sus dichos sobre la ocupación de ocho trabajadores de la empresa Friopan en 2019. Ojeda fue el abogado de la panificadora tras el episodio.

Entrevistado por Primera mañana (El Espectador), el aspirante colorado a la presidencia dijo que es “obvio” que la proclama del sindicato tiene un trasfondo político partidario, y agregó: “Este anuncio ridículo vamos a ver si llega a la esfera judicial o fiscal, porque esto pasa siempre: anuncian y después no bajan”.

“Yo quiero saber y que lo digan públicamente, cuando hagan esta demanda y esta denuncia, porque yo voy a ir con el gusto del alma a esta audiencia de conciliación para reclamo judicial, a escucharlos”, sostuvo.

Ojeda comentó que la decisión del sindicato es “increíble”, y añadió que no sabe si fue debido a “mal asesoramiento o directamente un problema de comprensión”.

“Ellos no fueron presos, no terminaron en cana, porque este episodio fue antes de la LUC [Ley de Urgente Consideración]. ¿De acuerdo? Vamos a repasar esto, porque yo lo vi y todavía no salgo de mi asombro. Acá hubo un grupo de sindicalistas que ocuparon. No es la ocupación el problema, es que la ocupación genera deberes al ocupante. Usted ahora es depositario, tiene el deber de mantener en condiciones el lugar que ocupa; no puede permitir que se destruya, si lo puede evitar. Entonces, habiendo ellos permitido un enorme daño gratuito a la empresa, la Fiscalía pide su formalización, la Justicia lo formaliza y se camina el camino de la suspensión condicional del proceso”, ahondó el abogado, y dijo que, de haber sucedido el episodio después de la LUC, los ocupantes “terminan en cana, sin vuelta”.

“Eso significa que la Fiscalía te ofrece el cumplimiento de una condición, que es una suerte de resarcimiento en muchos casos o hacer determinada cosa. Por ejemplo, si vos tenés un problema de adicción, si hacés algún tratamiento de rehabilitación, no te condenamos por el hurto de determinada cosa para consumir droga. En este caso, yo no me acuerdo cuál fue la condición que se les puso —porque hace algunos años de esto, tendría que revisarlo—, pero acá hubo el cumplimiento de una condición. Ellos aceptaron el cumplimiento de una condición, la cumplieron y ahí se extingue la acción penal. Como se extingue por el cumplimiento de una condena... o sea, ellos perdieron esto”, razonó Ojeda.

El ex representante de Friopan dijo que en aquel caso la empresa “tuvo la delicadeza de no hacer la acción civil y no dejarlos embargados de por vida”.

“Entonces, evidentemente, esto que están diciendo ahora tiene doble ridiculez. Primero, usted perdió, o sea, no tiene nada para reclamar. Segundo, los abogados no somos las partes. Si hay un hecho negativo de esto, la decisión es ir contra la parte que genera esto, no contra el abogado. Esto es una acción política berreta con sustento jurídico cero. Si van a hacer las cosas, que las hagan”, afirmó Ojeda.