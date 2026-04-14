Política

Ojeda marcó “falta de liderazgo” por libertad anticipada y que “se les pasó un elefante”

Montevideo Portal

El debate por los cambios en el Código del Proceso Penal continúa escalando en medio de cuestionamientos de la oposición a la propuesta del Ejecutivo.

La iniciativa busca unificar criterios en la normativa vigente y habilitar la solicitud de libertad anticipada tras el cumplimiento de dos tercios de la pena en delitos comunes, o de tres cuartas partes en los casos considerados graves. Sin embargo, la oposición adelantó que no acompañará la modificación.

Este lunes, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, anticipó en una entrevista realizada por Canal 5 noticias, que en caso de que esto se aprobara, serían 2000 los presos que podrían acceder a la libertad anticipada en el plazo de un año.

Pese a esta afirmación, fuentes vinculadas al proyecto de reforma aseguraron a Montevideo Portal que en la actualidad son 2000 los privados de libertad vinculados a delitos denominados como complejos (homicidios y violaciones), pero que 400 de ellos podrían aspirar a solicitar su libertad.

Según explicó Juanche en diálogo con La Diaria, su declaración inicial —en la que estimó que 2.000 presos podrían solicitar la libertad— le “falta un razonamiento que es complementario, que es que en realidad no todas esas personas, por ejemplo, al día de hoy, estarían en condiciones de ser liberadas”.

Además, aclaró que todos los pedidos serán analizados por un juez, quien deberá confirmar si el privado de libertad “estarían en condiciones” de ser excarcelado.

Este proyecto no será acompañado por ningún sector de la oposición. Según señalaron fuentes de la coalición republicana, los partidos Nacional, Colorado, Independiente, al igual que Identidad Soberana, no votarán esta propuesta del Ejecutivo. Solamente resta la postura de Cabildo Abierto.

El senador del Partido Colorado Andrés Ojeda aseguró en diálogo con Montevideo Portal, que le resulta “preocupante la falta de liderazgo en la reforma” del Código del Proceso Penal. “Los técnicos aportan datos técnicos sobre lo que había que hacer. La libertad anticipada tiene amparo técnico”, agregó.

El legislador colorado se refirió al tema en la interpelación del pasado jueves al ministro del Interior, Carlos Negro. “La libertad anticipada no es nueva, existió siempre. En este marco probablemente la bancada del Frente Amplio no acompañe buena parte de esta libertad anticipada”, dijo. En la misma línea, agregó que la propuesta “tiene fundamento técnico”.

En el proyecto para realizar esta modificación, el Ejecutivo tiene previsto no habilitar la libertad anticipada para personas privadas de libertad por delitos de lesa humanidad en la dictadura cívico-militar.

Ante esto, Ojeda cuestionó que los presos de Domingo Arena “son el recluso de manual” para concederle la libertad anticipada, ya que son personas mayores que se van a “reinsertar correctamente”. “Llama la atención que quien tenía que ejercer el control político de esta modificación no se haya dado cuenta”, agregó.

Por último, reafirmó: “Lo que les advertí en la interpelación se confirma, ni el Frente acompañará lo enviado por el Poder Ejecutivo, se les pasó un elefante blanco”.

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