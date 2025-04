Ojeda criticó “modo barra brava” de senadores del FA y señaló “efervescencia” en gobierno

Política

No me tutees

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, cuestionó el tono con el que algunos legisladores del oficialismo actuaron en el arranque del nuevo gobierno y aseguró que “a veces el límite entre la [tribuna] Ámsterdam y el Parlamento queda difuso”.

En entrevista con FM Gente, Ojeda aludió al comportamiento de algunos senadores frenteamplistas e indicó que los ve “en modo barra brava”. “Está bien defender ideas con vehemencia, pero no corresponde gritarle en la cara al otro que el mundo se refundó en el 2020”, criticó.

Durante la entrevista, el senador fue consultado por tensiones dentro de la Coalición Republicana, pero a su juicio, hay una “efervescencia” interna que se concentra en el Frente Amplio. “En la coalición estamos en un buen talante. Si el Frente, siendo gobierno, muestra los líos que muestra hacia adentro, nosotros estamos de lujo”, dijo Ojeda.

El legislador destacó los choques entre el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y legisladores del oficialismo. “Es la primera vez que veo a legisladores cuestionar directamente al ministro, y que el ministro los corrija públicamente. Antes existía ruido entre la OPP y Presidencia, pero quedaba en secreto. Ahora todo se muestra a cielo abierto”, aseguró.

“Estando Astori no volaba una mosca, porque tenía un respaldo electoral importante, más allá de su espacio profesional”, comparó Ojeda.

Ahora, este que no tiene espalda electoral, más allá de la que le da circunstancialmente el Presidente Harim. Que hasta ahora no ha respaldado el Presidente Ortega. Recién empieza.

A nivel parlamentario, el colorado advirtió que el Frente Amplio carece de mayoría propia y debe “modificar el tono” para alcanzar acuerdos. “No me vengan como barra brava a pedirme votos, con todo respeto. Ya lo empezaron a notar: intentaron hacer un homenaje a Sendic y no lo lograron; quisieron crear municipios pocos días antes de votar y tampoco reunieron los apoyos. Esto va a repetirse si no cambian el trato”, afirmó.

Finalmente, Ojeda respondió a las críticas sobre supuestos conflictos internos en la oposición. “Desde el Frente Amplio dicen que la coalición tiene problemas, pero nosotros conversamos puertas adentro”, afirmó, y concluyó que “los trapos sucios no se lavan en público”.