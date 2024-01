Ojeda a Carrera ante planteo sobre el INE: “Nos toman el pelo; Leal votó en contra”

Política

El senador Charles Carrera planteó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) sea el encargado de llevar las cifras de delitos tras criticar el conteo del Ministerio del Interior y sostener que “no son los correctos”.

En respuesta a lo dicho por el legislador del MPP, el precandidato colorado Andrés Ojeda, expresó en su cuenta de Twitter: “Otra vez nos toman el pelo, una de las medidas del plan de prevención que aprobamos en la multipartidaria del Ministerio del Interior, con la presencia del Frente Amplio, fue la implementación de una Encuesta Nacional de Victimización, llevada adelante por el INE”.

Entrevistado por Montevideo Portal, Ojeda dijo que la “tomadura de pelo”, primero fue hecha por Mario Bergara con sus propuestas en materia de seguridad y luego por este planteo de Carrera.

“Estuvimos seis meses sentados en el Ministerio del Interior, discutiendo. Nosotros, el Partido Colorado, propusimos una Encuesta Nacional de Victimización hecha por el INE, prácticamente un censo, un paso más profundo de lo que propone incluso. Eso se va a hacer con el aval del Ministerio, pero con la negativa rotunda del Frente Amplio”, señaló el abogado, que agregó que en las próximas semanas va a “haber anuncios al respecto” ya que “se están ajustando detalles” entre el INE y la cartera de seguridad.

“De hecho, nosotros pusimos sobre la mesa involucrar al INE en la medición, porque Carrera estuvo 10 años de jefe de esto, es el responsable absoluto de la peor crisis de seguridad en la historia del Uruguay, y ahora nos viene a decir que tenemos que hacer lo que él no hizo”, dijo Ojeda, en referencia al anterior cargo de Carrera como director general de Secretaría del Ministerio del Interior, puesto que ocupó durante siete años.

“Nunca lo escuché, en 10 años, a Carrera hablar del INE. El Observatorio [de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior] que tanto le molesta, lo creó él, y sigue la misma gente”, remarcó, en referencia a la unidad que recolecta y procesa las cifras de delitos dentro de la secretaría de Estado.

Ojeda dijo que la encuesta del INE será “un censo” en el que “van a llamar a la gente, preguntarle cómo se siente, qué le pasó, qué denunció”.

“Ellos estuvieron en contra, sistemáticamente”, señaló Ojeda, que comentó que en las reuniones multipartidarias con el Ministerio del Interior, el representante del Frente Amplio fue Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana durante la gestión de Eduardo Bonomi.

“Leal estuvo en contra de todo votó en contra”, añadió.

“Hacen lo mismo que hicieron con el Ministerio de Justicia, se niegan ahí y lo proponen afuera como si fuera de ellos. Lo negaron ahí [en la multipartidaria] y lo propusieron en su programa. O sea, parece que lo quisieran robar”, apuntó.

“Esto sale con el voto favorable de todo el resto, menos de Leal. Entonces, todo bien con Carrera, pero se ve que en ese momento o no le pregunto a Leal o no le interesó hacer pesar su opinión, porque no le importó nada que Leal dijera que no”, recalcó el precandidato colorado.

“Nos toman el pelo y si él tiene problemas para poder entender los números, porque no le gustan, que vaya a terapia”, sentenció.

