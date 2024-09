Ojeda, Heber y Pasquet contra Cosse por allanamientos: “desconocimiento” y “confusión”

Política

Algunos dirigentes de la coalición de gobierno criticaron a la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio (FA), luego de que el pasado miércoles dijera que en caso de que se apruebe el plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos un gobierno podría no hacer uso de la herramienta.

Así, según opinó el candidato colorado Andrés Ojeda, esto implica “un enorme desconocimiento” por parte de Cosse de “cómo funciona el sistema republicano y democrático del gobierno”.

“Acá el que ordena un allanamiento —diurno, nocturno o de cualquier característica— es un juez. Se lo ordena al auxiliar de la Justicia que es la Policía. Si el gobierno quiere o no quiere no le importa a nadie, porque por suerte Uruguay es un país democrático que tiene presidente (no tiene emperadores, faraones, monarcas, capaz que eso Cosse no lo puede entender bien)”, apuntó el abogado en rueda de prensa, consignada por Subrayado (Canal 10).

En tal sentido, Ojeda sostuvo que Cosse “no tiene por qué saber de todos los temas”, pero debería “tener a quién preguntarle”. “Si no, que me llame, le explico y no le cobro nada”, ironizó.

Por su parte, el exministro del Interior Luis Alberto Heber también criticó el “desconocimiento” de la exintendenta de Montevideo en la materia.

“Si constitucionalmente se le da la potestad al fiscal con el juez de hacer un allanamiento, el poder político, Poder Ejecutivo y el Parlmaento no tienen absolutamente nada que ver”, aseguró, y ratificó que se trata de una acción del Poder Judicial. “No se puede incidir en la decisión de un juez”, aseveró el senador nacionalista, en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

Finalmente, el diputado colorado Ope Pasquet opinó que “hay una confusión que debe despejarse”.

De esta manera, el legislador apuntó que, si el plebiscito en cuestión llegara a ser aprobado, serán los fiscales quienes “ante los casos concretos” piden que se utilice esta herramienta, mientras que los jueces “decidirán si acceden o no” a dicha petición. “El gobierno no tiene arte ni parte en todo esto”, sentenció Pasquet.

“Todo esto es básico, elemental”, concluyó el diputado en una publicación en X.

