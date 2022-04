Locales

Ojeda: “Si nosotros no somos los primeros en condenar los abusos, no somos creíbles”

El abogado del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Andrés Ojeda, hablo este miércoles con el programa Primera Mañana (El Espectador), donde dijo que en el último “año y pico” ha habido una “manija grande antipolicías”, dando como ejemplos las denuncias de abuso policial en la plaza Seregni y las cincuenta denuncias que presentó el Frente Amplio al final de la campaña de cara al referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.

Dijo que la medida del Frente Amplio (FA) fue “una suerte de embestida de denuncias” pero que “cuando uno empieza a analizar caso a caso, empieza a ver que es más relato que otra cosa”.

“Fijense un segundo el mensaje de fondo. La ley, con el discurso de los promotores del referéndum, es una suerte de cuerda que restringe al policía, que es visto como una suerte de perro desenfrenado que está desesperado por pegarle a todo el mundo y la ley lo contiene. Ahora, en el fono lo califica al policía como un tipo que está como loco por darle a alguien, como si el tipo disfrutara de pegar. El mensaje de fondo es muy estigmatizante. Muy discriminador”, manifestó el abogado.

Sostuvo que así como “los 50 casos del FA quedaron por el camino”, los “97 que presentó la INDDHH (Institución Nacional de Derechos Humanos)” que, según dijo, presume que fueron los que recibieron de los defensores de oficio, recibieron una “respuesta contundente” de Fiscalía.

Sobre el tema de la viralización de videos de supuestos casos de abuso policial, dijo que, si bien el fenómeno avanzó con el tema de la presencia masiva de los celulares, “obvio que tiene que ver con el hecho de que uno esté con este relato antipolicía constantemente”.

“De hecho, nos consta que hubo pedido de parte de los promotores del referéndum de, sobre el final de la campaña, de que filmen todos los casos donde pueda haber algún tipo de situación irregular. Obviamente se envalentonó a filmar y la realidad es que el policía lamentablemente tiene que tolerar esta filmación, no tiene nada que hacer. O sea, eso es real, la gente puede filmar lo que tenga ganas de filmar”, expresó.

“Ahora, no es menor también que el policía también puede filmar. Y eso es muy importante, nosotros no solamente les pedimos que utilicen sus cámaras corporales, sino también les pedimos que, si la situación lo permite, filmen con sus teléfonos. Porque en muchos casos se terminan salvando por las filmaciones. Recuerdan el caso de Rocha, donde fueron agredidos los policías aquella vuelta, con una patada en la cara y todo. Si no hubiésemos tenido esa filmación de un vecino que clarificaba el asunto, yo no sé en que termina esto”, añadió.

Consultado sobre el caso del policía condenado por abuso tras agredir a un motociclista en Jardines del Hipódromo dijo que no recuerda si integraba el sindicato, pero que, si era así, “seguro lo expulsaron rápidamente”.

“El sindicato es bastante coherente o intenta ser bastante coherente en ese sentido, en los casos donde el abuso policial es claro. Tratamos de ser los primeros en condenarlo, justamente para poder tener la espalda bien ancha para defender a los que hay que defender. Porque si nosotros no somos los primeros en condenar los abusos, no somos creíbles a la hora de defender a los policías que entendemos que no abusaron de nada”, afirmó.