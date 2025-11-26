Oficina del Estado resolvió acortar jornada laboral de sus trabajadores sin bajar sueldos

Política

La Oficina Nacional del Servicio Civil emitió una resolución con respecto a la jornada laboral de los funcionarios que cumplían tareas por ocho horas. El documento data del pasado 18 de noviembre y aborda el tiempo de la jornada laboral que cumplen los trabajadores efectivos de dicha oficina.

“La reducción horaria mejora las condiciones laborales, impacta positivamente en la salud, la productividad y el clima organizacional y contribuye a reducir la brecha de género”, indica el documento firmado por el presidente Yamandú Orsi.

Asimismo, se plantea que la “inequidad en la carga horaria genera desincentivo y pérdida de personal calificado y afecta la calidad del servicio”. “Existen razones de necesidad de servicio y de buena administración, así como deben aplicarse los principios de igualdad, razonabilidad, eficacia y equidad funcional”, añade el texto.

De esta manera, se resolvió que “los funcionarios que efectivamente prestan funciones en la Oficina Nacional del Servicio Civil cumplirán una jornada laboral diaria efectiva de seis horas con 30 minutos, sin perjuicio de las necesidades del servicio, con excepción de los que cumplen un horario inferior”.

La decisión del organismo afecta a todos los funcionarios que desempeñen tareas presenciales, en régimen híbrido o remoto, “siempre que su lugar efectivo de prestación sea la Oficina Nacional del Servicio Civil”.

Sobre el final del texto, se explica que se tomarán “medidas administrativas necesarias para la implementación de la presente resolución, sin que ello implique disminución de retribuciones ni modificación de derechos adquiridos”.

