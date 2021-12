Oficialismo denuncia que Fenapes contestó solo preguntas del FA en Comisión Investigadora

Política

El secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FeNaPES), José Olviera, compareció este lunes ante la Comisión Investigadora la presunta irregularidad en faltas de docentes por cubrir horas sindicales. En tal sentido, el dirigente sindical aseguró que se “confirmó” que dicha comisión “está investigando a Fenapes”, lo cual es “violatorio” de la ley que regula las comisiones investigadoras y los convenios 87 y 51 ratificados por Uruguay en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Hemos entregado y dejamos en comisión el acuerdo que fundamenta y sustenta el tiempo remunerado para el ejercicio de la actividad sindical con algunas previsiones, por ejemplo, contabilización a los efectos del presentismo, la actividad computada, porque corrige una situación que se venía dando desde antes donde ejercer el derecho de huelga, establecido en la constitución, implicaba cuatro sanciones para el docente”, expresó el dirigente sincial.

Olivera señaló que quedó “claramente demostrado” que a pesar de que el diputado denunciante hable de certificados falsos, “no hay tales certificados” porque Fenapes “no tiene la posibilidad de certificar”.

“Claramente también se demostró que, a falta de un artículo en el estatuto las administraciones, han apelado a utilizar algunos artículos que están establecidos para justificar la actividad sindical que llevó a cabo los delegados en el congreso del PIT-CNT recurre a un artículo del estatuto funcionario docente o artículos referenciados al estatuto de funcionarios no docentes. Por lo tanto, todo lo que se ha montado entorno a esta investigadora, y no solamente carece de literalidad, sino que demuestra que se está ante una operación política de persecución sindical”, opinó.

Olivera advirtió que la comisión comenzó a investigar a partir de un “prejuzgamiento” ya que a la organización de trabajadores “no se le confirió la posibilidad” que sí se le dio al exministro de Turismo y actual diputado colorado Germán Cardoso. “Ahí se hablaba de aparentes irregularidades, acá se habla directamente de irregularidades. Se parte de un prejuzgamiento, es una diferencia importante”, señaló.

Finalmente, preguntado sobre si ningún dirigente hizo un uso abusivo de las faltas por ser dirigentes sindicales, Olivera contestó: “Uno no tiene capacidad jurisdiccional, yo no investigo a las personas, vine a representar a quien se convocó, a la organización sindical. Hay autoridades competentes para que lo hagan, no es nuestra competencia como no es competencia jurisdiccional de la comisión estar investigando al sindicato”.

En tanto, desde el oficialismo denunciaron que la presentación de Olivera ante la comisión fue un “insulto a la democracia”, según sostuvo la diputada por el Partido Nacional Carmen Tort. En tal sentido, la representante nacional afirmó que el secretario general de Fenapes “solo respondió a legisladores del Frente Amplio” (FA) y que “se levantó y se fue”. “Confirmado: con su silencio dijo más que en el discurso”, concluyó.

