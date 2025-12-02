Oddone viajó a Europa para mantener reuniones con OCDE por posible inclusión al organismo

Economía

Montevideo Portal

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, sostuvo una serie de encuentros en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París, como parte del proceso de exploración que impulsa el gobierno uruguayo para evaluar una posible integración al organismo internacional.

El jerarca viajó acompañado por el director de Asesoría Política Comercial, Juan Labraga, y el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil. Con ellos, mantuvo reuniones con representantes de la institución para analizar la relación actual del país con la OCDE y los pasos necesarios para profundizar el acercamiento, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal.

El gobierno manifestó interés en estudiar la posibilidad de consolidar un vínculo mayor con la organización, la cual es conocida mundialmente por promover estándares, recomendaciones y realizar prácticas en políticas públicas. La OCDE se define como una institución orientada a construir “sociedades más fuertes, justas y limpias”, mediante el diseño y evaluación de políticas orientadas al desarrollo sostenible.

Oddone también mantuvo reuniones con autoridades del Gobierno español en el Palacio de la Moncloa y con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Además, participó como expositor en la Tribuna de la Casa de América y en instancias organizadas por la Cámara de Comercio de Madrid y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

Montevideo Portal