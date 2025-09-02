Oddone por Presupuesto: “La discusión sobre incrementar impuestos es la parte fácil”

Política

Montevideo Portal

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, respondió en la noche de este lunes a las críticas de la oposición por los cambios en materia de impuestos promovidos mediante el proyecto de Ley de Presupuesto.

“La discusión sobre incrementar impuestos entiendo que es la parte fácil, sencilla, para poder comunicacionalmente generar atención y llamar la atención. Pero lo que tenemos por delante es un proyecto de ley complejo, con muchas modificaciones, donde Uruguay tiene que reflexionar mucho si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que estamos poniendo sobre la mesa, porque son modificaciones complejas, audaces, y entonces hay que ir a la sustancia y a la discusión de fondo”, afirmó en una rueda de prensa que brindó tras visitar la Mesa Política del Frente Amplio.

A continuación, Oddone dijo que “para dar una discusión seria se requiere un poco más de tiempo de todos”. Antes, en la rueda de prensa, había abordado en particular algunos de los cambios promovidos.

“Habría que leer con detenimiento y cuidado lo que estamos haciendo. Nosotros simplemente estamos haciendo localización de impuestos que ya se pagan en el exterior, gravándolos aquí. Ese es el punto uno. El punto dos es que estamos haciendo correcciones técnicas para evitar que haya tratamientos asimétricos e inequitativos en relación a los rendimientos de capital para lo que se grava en el exterior y lo que se grava en Uruguay”, dijo Oddone.

“El rendimiento por la venta de una acción en Uruguay está gravado cuando es un contribuyente que tiene una empresa nacional, y cuando está en el exterior no. Lo que simplemente estamos haciendo es equiparar el tratamiento local con el tratamiento global, incluyéndolo dentro del marco de IRPF”, señaló.

“Así que, por ese lado, localizamos impuestos que ya pagan los contribuyentes en el exterior, y lo segundo es hacer una corrección técnica a un aspecto que quedó no resuelto en 2011. Por lo tanto, esos son el grueso del corazón de los impuestos que estamos introduciendo”, agregó.

Montevideo Portal