Oddone “evidentemente no manda” y “lo mandan a callar al rincón”: Ojeda apuntó al FA

El senador y secretario general del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, se refirió este lunes al desacuerdo entre el futuro secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, con la propuesta del ministro de Economía designado, Gabriel Oddone, sobre la desindexación de salarios, que el economista ya había planteado durante la campaña electoral.

“Es el mismo lío este de la desindexación. Es la tercera vez que lo mandan a callar al rincón”, dijo el dirigente colorado en entrevista con 970 Universal.

“Le pasó la primera declaración, de Oddone en Canal 5, cuando sale en Periodistas y a las 24 horas Fernando Pereira le baja cuatro muelas”, agregó Ojeda.

En esa instancia, Oddone planteó la desindexación de salarios y el presidente del Frente Amplio (FA) respondió a sus dichos al otro día: “Yo tengo una diferencia con Gabriel y está bien que se tenga en un partido político como el Frente Amplio. Y sé lo que defiende el Frente Amplio, y no es lo que está defendiendo Gabriel. Pero él tiene derecho a defender esa idea”.

“Vuelve a pasar lo mismo ahora”, comentó Ojeda en ese sentido.

“Yo me adelanto a decir que les va a pasar en la mayoría de los temas, porque él mismo [Oddone] está obligado por la opinión comprometida en el pasado en todos lados”, aseguró.

Asimismo, acotó que Oddone “no es un tipo que viene de Marte”, ya que “ha opinado en todos los lugares”. “Cada vez que él habla, podemos estar de acuerdo con muchísimas cosas de las que dice; el tema es que evidentemente no manda”, sostuvo el abogado.

La semana pasada, Sánchez expresó en rueda de prensa que no comparte el planteo de Oddone, quien volvió a hablar del tema el miércoles en entrevista con En perspectiva (Radiomundo).

“El otro día el Pacha Sánchez tuvo que responder sobre esto. Cuando uno tiene que responder cosas que no tienen respuesta, es complicado salir, entonces yo creo que lo hizo de la mejor manera posible dentro de la contradicción”, siguió Ojeda.

“Si el ministro de Economía no está legitimado para hacer comentarios de parte del gobierno, ¿a quién pongo?”, cuestionó.

Así, el senador colorado afirmó que “le hace muy mal a la credibilidad del gobierno poner un técnico de altísimo fuste para desconocer todas sus opiniones”.

“Quiero tu grilla y quiero tu placa en la puerta, pero no quiero nada de lo que opinás. De lo que opinás no me importa, ahí tengo a la barra que sabe más que vos, que tenés un doctorado de Economía en Estados Unidos”, ejemplificó irónicamente.

