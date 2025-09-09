Oddone defendió “convergencia fiscal” por “los ingresos” y habló de “estrategia” de Temu

Economía

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, defendió este martes los impuestos introducidos por el Poder Ejecutivo en el proyecto de Ley de Presupuesto.

“Entre otras cosas, si nosotros hubiéramos acometido un programa de convergencia fiscal por un recorte de gasto, hubiéramos tenido un severo problema, porque ahí sí que la gente no votó al FA para hacer una convergencia fiscal de 1,4% del PIB. Es una decisión difícil”, dijo Oddone en entrevista con Informativo Carve.

“Lo vamos a hacer por el lado de los ingresos, y además con una particularidad, porque nosotros estamos gravando cosas que ya se gravan. El 80% de los impuestos que se está creando en la ley de Presupuesto son neutrales para el contribuyente, porque son impuestos que ya se pagan en la casa matriz, y que estamos localizando en territorio uruguayo”, agregó.

El ministro apuntó que la decisión se debe a que “en 2024 la estadística oficial fiscal reportaba un déficit fiscal para el cierre de 2024 de 2,8% y va a ser 4,1%”, por lo que “son 1.200 millones de dólares de diferencia respecto a lo que se pensaba que teníamos y lo que tenemos”. “Por lo tanto, es un escenario diferente al que la estadística oficial, todos los analistas y yo mismo creíamos que íbamos a tener”, remarcó.

Sobre la aplicación del Impuesto Mínimo Global y el gravamen a dividendos obtenidos en el exterior, Oddone insistió en que se trata de “impuestos que ya se pagan”, y que “a los efectos del contribuyente son neutros”. “Lo primero es entender que acá no hay impuestos sobre las rentas de las personas que habitan en Uruguay, ni impuestos sobre el consumo, salvo el caso de Temu. Eso me parece que es importante porque si no el debate se tergiversa, en el sentido de decir que están creando impuestos. Cuando el presidente prometió que no iba a haber impuestos, se estaba refiriendo a no crear nuevos impuestos o no incrementar impuestos ya existentes sobre tasas disponibles en Uruguay”, sostuvo.

“El único que es de más visibilidad para la población es Temu, y hay que ver qué situación tenemos. Tenemos un incremento extraordinario de las operaciones de una plataforma que lo que hace a nivel global es estar penetrando de manera distorsiva y muchas veces vendiendo por debajo del costo. ¿Con qué? Con una estrategia de fidelización, que es totalmente legítima, pero lo que simplemente está haciendo Uruguay es adaptar la legislación tributaria a lo que hacen otros países, como México, Colombia o Chile, que no gravan aduaneramente este tipo de microimportaciones, pero sí lo equiparan”, dijo.

Además, en entrevista con Informativo Carve, el jerarca señaló que Uruguay es “muy competitivo” en la región, por razones de credibilidad y estabilidad jurídica, aunque reconoció que tiene precios “elevados”, lo que dijo es parte del “estándar de vida” ofrecido.

“¿Qué es lo que hace competitivo a Uruguay? Uruguay es un país serio, estable, donde las reglas de juego se cumplen, donde vivir en el territorio es relativamente estable, y eso nos hace muy competitivos en relación a muchos lugares de la región. ¿Tenemos un sistema de precios que es un poco elevado? Absolutamente reconocible, pero forma parte de este estándar de vida y esa calidad, de estabilidad, ese precio. Hay países que son más baratos que Uruguay, pero donde las certezas jurídicas...”, dijo Oddone.

“No va a ser nunca por precio en un país con más de 3 millones de habitantes que tiene este estándar de vida”, agregó de inmediato.

En la entrevista, a Oddone le preguntaron por el titular de una nota de un medio argentino donde afirmaba que hubo un “agosto negro en Uruguay” y que “una crisis de confianza hace caer los depósitos”.

Consultado por esto, dijo: “Seamos serios. En primer lugar, Argentina es un país donde la exageración, la estridencia y el ruido de pasar de ser el mejor a ser el peor son cinco minutos. Además, ese tipo de medios, en general, suelen magnificar esto al extremo. Uruguay no tiene cambios significativos como para poder titular esto. Además, detrás de eso, hay interés. ¿Quién está detrás de una afirmación de ese tipo? Sectores financieros argentinos que pretenden decir: a donde estabas yendo, ahora no vayas. Estamos todos compitiendo en esto. Pero no es serio”.





