Ocurrió un terremoto de magnitud 6,2 con “características andinas” en noroeste de Brasil

Brasil sufrió un sismo de magnitud 6,2 en la madrugada de este domingo, en la localidad de Tarauacá, en el estado de Acre, cerca de la frontera con Perú, según informó la Rede Sismográfica Brasileira (Red Sismográfica Brasileña).

El servicio señaló que el movimiento ocurrió a 652 kilómetros de la superficie. En ese sentido, indicó que “la mayoría de eventos en la frontera entre Brasil y Perú ocurren debido a la subducción de la Placa de Nazca bajo la plataforma Sudamericana, por lo tanto, tienden a ser profundas”.

Además, el organismo explicó que este tipo de sismos “tienen características andinas, debido al mecanismo que los generó, en la región de los Andes”.

Assim como no caso do terremoto de 6.6 que ocorreu em 20/1 na mesma região, a força do sismo foi atenuada pela sua grande profundidade.

??Apesar de terem ocorrido no Brasil, esses sismos têm características andinas, devido ao mecanismo que os gerou, na região dos Andes.

