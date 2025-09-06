Ocupantes de una moto sufrieron “múltiples fracturas” tras chocar contra un auto

Policiales

Un siniestro de tránsito “grave” ocurrió en la tarde de este sábado en el kilómetro 91 de la Ruta 9, a la altura de Pan de Azúcar en el departamento de Maldonado. El hecho ocurrió sobre las 17:10 horas.

Según informaciones primarias, un automóvil que circulaba de este a oeste fue embestido por alcance por una moto de "alta cilindrada" que circulaba en el mismo sentido. Como consecuencia, resultaron lesionados los ocupantes de ambos vehículos.

El automóvil era conducido por un hombre de 58 años, diagnosticado con “politraumatizado leve” y fue dado de alta en el lugar. Su acompañante, una mujer de 39 años, y una niña de 3 años que también viajaba en el vehículo, fueron evaluadas con el mismo diagnóstico.

En la moto viajaban dos hombres, de 50 y 25 años, quienes sufrieron lesiones de mayor entidad. Ambos fueron diagnosticados como “politraumatizados con múltiples fracturas” y debieron ser derivados a un centro asistencial.

