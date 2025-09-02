Policiales

Obrero cayó un piso en la construcción de un edificio en Barrio Sur y fue rescatado

Un obrero de 57 años cayó en la mañana de este martes desde un décimo piso al noveno en la construcción de un edificio de Barrio Sur, informó Telemundo y constató Montevideo Portal desde el lugar de los hechos.

Según indicó el noticiero, el hombre cayó desde un noveno piso al octavo. Para rescatarlo, un equipo de la Dirección Nacional de Bomberos llevó una grúa, con la que alcanzó una camilla para trasladar al trabajador a un centro de salud.

Los compañeros del hombre herido señalaron que cayó después de que un chapón de madera “reventara”. El trabajador tenía los equipos de seguridad, pero los cintos están diseñados para evitar caídas mayores de 5 metros de altura, dijeron desde la Policía. La caída fue de 2,40 metros de altura.

El obrero fue trasladado a un centro de salud, donde será atendido y constatarán si se fracturó o no por la caída. Está a salvo, aunque fue diagnosticado como politraumatizado, dijeron fuentes policiales.