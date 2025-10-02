Obispo dijo que el papa León XIV podría visitar Uruguay el año que viene

Locales

El obispo de Maldonado, Milton Tróccoli, anunció que el papa León XIV podría visitar Uruguay en 2026.

Tróccoli dio cuenta de la posibilidad, entrevistado por FM Gente este jueves. De hecho, las gestiones para que el papa visite Uruguay comenzaron el mismo día que Robert Prevost fue erigido en el cónclave en el Vaticano en el que participó el cardenal Daniel Sturla.

En mayo de este año, en una conferencia de prensa virtual, el arzobispo de Montevideo había contado que, luego de aceptar ser papa, se saludaron en la Capilla Sixtina. En ese contexto intercambiaron unas palabras.

“Ahí le dije: ‘Mire que lo esperamos de visita en Uruguay’”, narró Sturla.

Luego, en la noche, León XIV compartió una cena con los cardenales en la Casa Santa Marta y ahí volvió a hablar con Sturla. “Ahí yo estaba en la misma mesa que un cardenal argentino, el cardenal [Mario Aurelio] Poli. Y cuando él fue saludando, el cardenal Poli le dijo. ‘Recuerde que Argentina no tuvo la visita del papa’. Y él enseguida dijo: ‘Sí, Argentina y Uruguay’. Y me miró a mí. Así que yo le dije: ‘Sí, sí, sí, lo esperamos’”, relató Sturla.

En tanto, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunirá el próximo 17 de octubre con el sumo pontífice en el marco de su visita a Europa, en la que, además del Vaticano, se reunirá con autoridades de Italia, España y la Unión Europea (UE).

Allí volverá a invitar de manera oficial a León a visitar Uruguay, a pedido de los integrantes del consejo permanente de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU), Tróccoli, Heriberto Bodeant y Sturla. Por eso, la invitación será cursada por dos frentes: la CEU y el Estado uruguayo.

