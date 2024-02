Obispo de Maldonado sobre boda de Perciavalle y Castilhos: “Había que dar la bendición”

Locales

Tras su casamiento por civil y en la ceremonia de celebración, Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos recibieron una bendición por parte del sacerdote Francisco Gordalina. Se trató de una bendición a la pareja, no a la unión entre ellos, y no constituyó tampoco una boda por Iglesia.

Para explicar esta diferencia, ante la polémica generada luego de que trascendiera este hecho, el obispo de Maldonado, Punta del Este, Minas y Rocha, Milton Tróccoli, escribió una carta a su “comunidad diocesana” en la que expuso las razones detrás de ese momento clave de la boda entre el “rey del café-concert” y su pareja.

“Viendo las repercusiones que ha tenido en algunas personas de la comunidad eclesial la bendición a C. Perciavalle y a J. Castilhos, considero importante compartir con ustedes el camino recorrido con relación a esto. Después de los primeros anuncios en los medios sobre una ‘celebración religiosa’ de casamiento en una iglesia y de un comunicado aclaratorio por parte de la Diócesis, se realizó una reunión —a solicitud de ellos— para dialogar personalmente y clarificar situaciones. A dicha reunión fuimos el padre Francisco Gordalina, vicario general, y yo. Fue un diálogo largo, profundo y sereno. Allí les fue entregado el documento del Vaticano Fiducia Supplicans y se comentaron algunos de sus párrafos”, explicó el titular de la diócesis esteña.

“En ese diálogo solicitaron recibir la bendición, posibilidad que plantea dicho documento, para parejas en ‘situación irregular’. Se emplearon algunos días para poder realizar las consultas pertinentes”, agregó.

Tróccoli apuntó que sobre este tema se consultó a la Nunciatura Apostólica en el Uruguay, la misión diplomática del Vaticano, “acerca de cómo se debía proceder en esta situación, que se preveía con características mediáticas”.

“Se informó que había que dar la bendición, dado que había un documento firmado por el papa [Francisco] y que se debía proceder en consonancia”, argumentó el obispo.

“Comunicamos entonces a los interesados que la bendición se daría y se les recordó que no sería en una iglesia, que era una bendición a las personas y no a la unión (no era un ‘casamiento por Iglesia’), y que por lo mismo sería de un modo discreto, sin presencia de invitados; que era una bendición simple. Después de evaluar algunas posibilidades y limitaciones de lugar y de agenda, se llegó a que fuera en su casa”, señaló.

Tróccoli dijo comprender que “lo mediático de la situación ha podido herir la sensibilidad de algunos” y que “tal vez pueda haber confundido a otros”.

“También ha movido a algunos a acercarse para plantear su situación vital, personal o familiar, agradeciendo la cercanía de la Iglesia”, añadió.

El titular de la diócesis de Maldonado recordó que, como declara Fiducia Supplicans (“confianza suplicante”, en latín), “la Iglesia sigue afirmando el sagrado valor del matrimonio entre un varón y una mujer, con una unión exclusiva, estable e indisoluble, y abierto a la vida”.

“Esto no está en cuestión”, remarcó.

“A su vez, el documento busca acercarse pastoralmente a quienes se encuentran en ‘situaciones irregulares’. Y no lo hace por motivos ideológicos, ni de propaganda, sino buscando que la caridad de Cristo llegue a todos. La novedad del documento y sus implicancias pastorales nos movilizan a todos. Esto nos invita a una reflexión profunda acerca de cómo seguir buscando caminos para evangelizar. Es un desafío grande, que exige oración, discernimiento y reflexión”, manifestó Tróccoli.

“Deseaba compartir con ustedes, como Iglesia diocesana, estas reflexiones y lo que ha sido el camino recorrido respecto de esta situación. Sigamos caminando juntos en este tiempo de cuaresma, que nos lleva al desierto para templar nuestro corazón en el camino hacia la Pascua y renovarnos interiormente”, culminó el obispo.

Al respecto de la novedad expresada en Fiducia Supplicans, el papa Francisco expresó hace unas semanas: “Nadie se escandaliza si doy mi bendición a un empresario que quizás explota a la gente y esto es un pecado gravísimo, mientras se escandaliza si se lo doy a un homosexual… ¡Esto es hipocresía!”.