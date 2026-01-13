Locales

OSE trabaja en importante zona de Montevideo con problemas: los barrios afectados

Montevideo Portal

La OSE emitió un aviso sobre que trabaja en la reparación de una tubería de distribución en la ciudad de Montevideo, que afecta el “normal suministro de agua potable” este martes.

En tal sentido, los trabajos son en los barrios de Aguada y Reducto, y concluirán sobre las 20:00 horas de este martes.

Por otro lado, la comunicación oficial agrega que “fue necesaria la intervención de UTE, que está realizando la desenergización de cables de tensión presentes en el área de trabajo”.

Las calles afectadas:

Avenida Agraciada

Santa Fé

Avenida Millán

Avenida San Martín

Isidoro de María

Avenida General Flores

Según sostiene el comunicado, “personal del organismo trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”.

“De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles”, sentencia.

Montevideo Portal