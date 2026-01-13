OSE trabaja en importante zona de Montevideo con problemas: los barrios afectados

Montevideo Portal
La OSE emitió un aviso sobre que trabaja en la reparación de una tubería de distribución en la ciudad de Montevideo, que afecta el “normal suministro de agua potable” este martes.
En tal sentido, los trabajos son en los barrios de Aguada y Reducto, y concluirán sobre las 20:00 horas de este martes.
Por otro lado, la comunicación oficial agrega que “fue necesaria la intervención de UTE, que está realizando la desenergización de cables de tensión presentes en el área de trabajo”.
Las calles afectadas:
Avenida Agraciada
Santa Fé
Avenida Millán
Avenida San Martín
Isidoro de María
Avenida General Flores
Según sostiene el comunicado, “personal del organismo trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”.
“De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles”, sentencia.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]