OSE sostiene que el agua potable se mantiene “dentro de los parámetros” tras fuerte lluvia

Locales

Montevideo Portal

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó mediante un comunicado que a pesar de los episodios registrados en el color del agua tras las intensas lluvias registradas en la cuenca del río Santa Lucía, en donde se detectó la presencia de materia orgánica proveniente de sedimentos “por encima de lo normal” en el agua que se potabiliza en la planta de Aguas Corrientes, “el suministro de agua potable se mantiene dentro de los parámetros que establece la normativa vigente y no representa riesgos para la salud de la población”.

En esta línea, el gerente del Área Metropolitana de OSE, el ingeniero Gabriel Apolo, señaló que el cambio en el color está asociado a una primavera particularmente seca y a las lluvias intensas registradas a comienzos del mes de enero, algo que estuvo enmarcado en una etapa de muy baja humedad previa de los suelos en la zona centro-sur del país.

Esto provocó un comportamiento inusual en en los parámetros sabor y color del agua bruta, lo que motivó ajustes en los procesos de tratamiento.

“El episodio vinculado al sabor fue corregido rápidamente y dejó de registrarse en los análisis posteriores”, sostuvo el jerarca. “Los picos de color se fueron controlando y mejorando progresivamente, aunque aún continuamos realizando ajustes para corregirlo totalmente”, agregó.

“Estamos cumpliendo con toda la normativa vigente, todos los parámetros y valores se mantuvieron dentro de lo establecido”, sentenció.

Montevideo Portal