OSE resolvió 5.000 incidencias en diciembre en Montevideo, casi todas en menos de un día

Locales

OSE mantuvo un despliegue operativo “sostenido” en Montevideo durante diciembre de 2025 para “dar respuesta a las solicitudes de servicio vinculadas al abastecimiento de agua potable y al funcionamiento de la red”.

En ese período, se resolvieron 5.032 incidencias, con “un tiempo de respuesta que permitió atender al 90% de los casos en menos de 22 horas”, destacó el organismo en un comunicado difundido este jueves 15 de enero.

Así, se remarcó que los reclamos por “falta de agua o baja presión” constituyeron solo el 0,8% del total de clientes; para el ente, esta cifra “refleja el alcance del sistema y la capacidad de respuesta de los equipos técnicos ante situaciones puntuales”, como es el déficit hídrico que azota hace algunas semanas.

“La atención de cada solicitud se organizó a partir del trabajo diario de las cuadrillas de OSE, que salen a territorio con rutas previamente definidas. Estos recorridos se ajustan de forma dinámica según las prioridades operativas: las zonas sin suministro y los hogares con dificultades de abastecimiento”, señala el texto difundido. De tal forma, al momento de intervenir en cada situación las cuadrillas “evalúan el entorno de la red” y, si se detectan interferencias con servicios de la Intendencia de Montevideo u otros servicios públicos —como UTE o Montevideo Gas—, informan a los capataces de obra.

A partir de esa coordinación se articulan acciones con las demás instituciones y empresas estatales “para evitar interferencias o reducir al mínimo el impacto de los trabajos”, puntualiza OSE.

A pesar de esta elevada cifra de incidencias resueltas en diciembre, la empresa estatal constató que, desde el punto de vista técnico, se registran más roturas en invierno que en verano. “Esto se explica por la disminución del consumo en los meses más fríos, lo que genera una mayor presión del agua en las cañerías y el aumento de la probabilidad de fallas en la red”, finaliza el comunicado.

